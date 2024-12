Christian Vieri riceve il Tapiro d’Oro e ammette: “Elisabetta Canalis mi ha sputato e dato una testata”. Le rivelazioni shock.

Dopo l’intervista di Elisabetta Canalis a Belve sono emersi dettagli sconcertanti sulla relazione tra l’ex velina e Bobo Vieri. In seguito alle rivelazioni fatte dalla showgirl, Vieri ha ricevuto il celebre Tapiro D’Oro da Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia.

Durante la consegna del Tapiro, l’ex calciatore ha fatto alcune rivelazioni shock sulla relazione con la Canalis. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Le rivelazioni a Belve

L’intervista di Elisabetta Canalis a Belve, che ha scatenato il siparietto di Striscia la Notizia, è stata carica di confessioni: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua“.

La relazione, descritta come tossica, ha lasciato un segno profondo nella showgirl, che ha ammesso di aver vissuto momenti di grande rabbia e frustrazione.

Dopo le rivelazioni dell’ex Velina, Valerio Staffelli ha deciso di consegnare il suo famoso Tapiro D’Oro a Christian Vieri che, da parte sua, ha confessato ulteriori dettagli sulla relazione con la Canalis.

La confessione di Bobo Vieri: “È vero, le ho prese”

Raggiunto da Staffelli, Vieri ha confermato alcuni episodi raccontati da Canalis, tra cui un acceso litigio in un bar: “È vero che una volta da Elisabetta le ho prese: è entrata nel bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e dato una testata. Meno male che allora non faceva kickboxing!“.

Non sono mancati altri aneddoti bizzarri. L’ex calciatore ha ammesso che anche la famosa scritta poco lusinghiera sulla sua auto, attribuita alla rabbia di Canalis, era reale: “La storia della scritta ‘figlio di…’ sulla macchina è vera. E pensa: non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla“.