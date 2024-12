Federica Pellegrini rivela nuovi dettagli sulle sue relazioni passate e torna a parlare di Filippo Magnini: “Ci siamo massacrati”.

Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto e icona sportiva, non smette di sorprendere. Tra gli impegni televisivi a Ballando con le Stelle, la gestione della sua accademia di nuoto e il recente ruolo di madre, ha deciso di dedicarsi anche al sociale. È infatti entrata nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giulia Cecchettin, che si occupa di sensibilizzare sul ruolo delle donne nella società e di combattere la violenza di genere.

Infatti, durante un’intervista a La Stampa, l’ex nuotatrice ha affrontato il tema del patriarcato e ha rivelato quale sarà il suo ruolo nella Fondazione. Scopriamo che cosa ha detto.

Federica Pellegrini attacca: “Il patriarcato esiste e scalcia”

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Federica Pellegrini ha affrontato temi profondi come il patriarcato e il maschilismo, evidenziando come queste dinamiche influenzino ancora oggi la società.

Con il suo stile diretto, ha dichiarato: “Il patriarcato esiste e scalcia. Ha radici profonde che resistono all’educazione delle nuove generazioni. È necessario cambiare il linguaggio che sottintende la superiorità maschile“.

Federica Pellegrini

Pellegrini ha anche condiviso episodi personali di maschilismo vissuti durante la sua carriera sportiva, e ha sottolineato come molti colleghi abbiano cercato di sminuirla, una realtà che, purtroppo, persiste ancora.

Ma l’ex nuotatrice si è anche lasciata andare a qualche confessione più intima e privata sulle sue relazioni amorose.

Federica Pellegrini: relazioni tossiche e gossip

La Divina ha raccontato di aver vissuto relazioni sentimentali difficili, simili a quelle di Giulia Cecchettin, anche se mai sfociate in violenza fisica.

Ha ammesso di essersi trovata al centro di dinamiche tossiche, spesso amplificate dal gossip mediatico: “Io e Filippo Magnini ci siamo massacrati, è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra”.

Infine, Pellegrini ha anche ribadito la sua avversione per il gossip e ha dichiarato di preferire il silenzio per evitare polemiche inutili.