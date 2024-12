Lazza contro i cellulari invita i fan a vivere i concerti senza smartphone: “Limitate l’uso dei telefoni, voglio la vostra energia”.

Sempre più artisti, in Italia e all’estero, si schierano contro l’uso eccessivo degli smartphone durante i concerti. Tra questi, il rapper Lazza ha lanciato un accorato appello ai suoi fan: spegnere i cellulari e vivere pienamente l’esperienza del live.

Ma scopriamo che cosa ha detto il rapper ai suoi fan.

Lazza si unisce all’iniziativa “No Phone Party”

Con un post condiviso sulle storie Instagram, Lazza ha spiegato come l’eccessiva presenza di smartphone possa influire negativamente sull’atmosfera del concerto.

“Spero di non ritrovarmi davanti a un muro di cellulari che filmano“, ha dichiarato, aggiungendo che l’uso massiccio dei telefoni non solo distrae gli artisti ma priva anche il pubblico delle emozioni autentiche di un live.

Lazza

Lazza non è solo in questa battaglia. Anche Emis Killa ha deciso di agire e ha organizzato un evento speciale: un “No Phone Party” che si terrà il 15 dicembre al Fabrique di Milano. Durante il concerto, i fan non potranno utilizzare i telefoni fino al termine dello spettacolo, per favorire una connessione autentica con la musica e l’artista.

Un trend globale

Questa tendenza non è limitata all’Italia. Artisti internazionali come Bob Dylan, Adele e i Florence + The Machine hanno adottato misure simili, chiedendo ai fan di mettere via i dispositivi durante le esibizioni. In alcuni casi, i telefoni vengono addirittura sigillati in apposite custodie per l’intera durata del concerto.

Il tour di Lazza, che inizierà il 6 gennaio 2025 con tappe già sold out, sarà un banco di prova per questa iniziativa. “Non vi chiedo di non usare il telefono, vi chiedo di limitarne l’uso” ha detto il rapper che cerca un’interazione reale con il suo pubblico.

Riusciranno i fan del rapper (e non solo) a mettere via il cellulare per godersi davvero il concerto? La “battaglia” contro gli smartphone è cominciata.