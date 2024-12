Valeria Bruni Tedeschi ospite a Belve ha rivelato un dettaglio intimo sconvolgente che riguarda anche la sorella Carla.

Durante la registrazione della puntata di Belve che andrà in onda stasera 11 dicembre 2024, Valeria Bruni Tedeschi ha rivelato alcuni dettagli intimi sulla sua vita privata. Intervistata da Francesca Fagnani, l’attrice e regista ha risposto alle critiche della sorella Carla Bruni e ha fatto una rivelazione sconcertante sulla loro famiglia. Scopriamo che cosa ha raccontato.

Valeria Bruni Tedeschi: le tensioni familiari con Carla Bruni

La regista ha affrontato le critiche ricevute in passato dalla sorella Carla Bruni, che si era dichiarata ferita dal modo in cui alcuni film della sorella attingevano alla loro storia familiare.

Valeria ha ammesso di essere consapevole di aver causato dolore, ma ha difeso il suo diritto artistico di elaborare la realtà per il suo lavoro: “Per fare il mio lavoro ho bisogno della realtà e poi ho bisogno di poter farne quello che voglio. […] Questo fa parte del nostro lavoro“.

Valeria Bruni Tedeschi

Ma non solo. Le sue rivelazioni sono andate anche molto più in profondità, fino alla scoperta di una verità scioccante per le due sorelle.

La scoperta scioccante sulla paternità

Tra i momenti più sorprendenti dell’intervista, Valeria ha ricordato il giorno in cui ha appreso che lei e Carla Bruni hanno padri diversi. Questo avvenne nel giorno del suo 30° compleanno, in un contesto quasi surreale: “Stavo mangiando un mandarino quando mio padre mi disse che aveva un dubbio. Gli ho risposto: ‘A me non importa.’ L’ho saputo prima di mia sorella“.

La rivelazione, pur sconvolgente, sembra aver aggiunto un ulteriore tassello alla complessa dinamica familiare che Valeria spesso esplora nei suoi lavori cinematografici.

Ora il pubblico si chiede: Carla Bruni risponderà alle rivelazioni della sorella Valeria o manterrà il silenzio sulla questione familiare? Non ci resta che attendere per scoprirlo.