Michela Giraud piange la scomparsa del famoso bassista e fonico Francesco Poppy’s Cerroni: l’addio commosso dell’attrice.

Francesco Poppy’s Cerroni, noto bassista, fonico e imprenditore, si è spento domenica scorsa a Roma. Figura centrale nel panorama musicale e cinematografico italiano, Cerroni era conosciuto non solo per la sua carriera artistica, ma anche per il suo contributo come fondatore del Monk Club, storico locale della Capitale. Ma scopriamo tutti i dettagli della triste vicenda.

Addio a Francesco Poppy’s Cerroni: il triste annuncio

La notizia è stata comunicata dal profilo ufficiale del Monk, che ha dedicato un post toccante al ricordo del suo cofondatore.

“Oggi è una domenica che vorremmo proprio cancellare dal calendario. Stanotte se n’è andato Francesco Cerroni, Poppy’s per la maggior parte di noi e di voi” si legge sotto al post.

Si legge ancora: “Qui al Monk la sua impronta è ben chiara e nella testa di tutti noi risuoneranno per sempre le sue risate, i discorsi affilati come lame giapponesi e spogli di ogni ipocrisia, l’incitamento a non fermarci mai, mai. Mai. E una cosa è certa, mancherà a noi e a chiunque abbia avuto modo di conoscerlo per la persona che è stata sui palchi e dietro le quinte“.

Il tributo di Michela Giraud: “Mi hai fatto divertire tantissimo”

Tra i tanti amici e colleghi che hanno voluto omaggiare Cerroni, spicca il ricordo dell’attrice Michela Giraud. In un messaggio condiviso sui social, Giraud ha descritto Francesco come una persona capace di vivere intensamente: “Mi hai fatto divertire tantissimo. Sei stato un esempio di come bisognerebbe godersi la vita. Sono stata fortunata ad essere tua amica“.

Oltre alla sua carriera come bassista dei Fleurs du Mal, Cerroni ha lasciato un segno indelebile come fonico e imprenditore. Il Monk Club, da lui cofondato, è diventato un punto di riferimento per la musica dal vivo a Roma, e ospita eventi e artisti di calibro internazionale.