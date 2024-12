I Me contro Te attaccano i DinsiemE: scontro social tra le due coppie di creator: accuse di plagio e repliche infuocate.

Duro scontro in corso tra i Me Contro Te (Luigi Calagna e Sofia Scalia) e i DinsiemE (Erick Parisi e Dominick Alaimo). La controversia è scoppiata durante la prima puntata del podcast di Luì e Sofì, dove la coppia ha accusato, senza nominarli esplicitamente, i DinsiemE di copiare i loro contenuti e il loro stile per anni. Ma scopriamo che cosa sta succedendo e quali sono state le reazioni del web.

L’accusa dei Me Contro Te: “Ci copiano da sempre”

Durante il loro podcast, i Me Contro Te hanno lanciato pesanti accuse, riferendosi a un gruppo di creator che, secondo loro, li avrebbe imitati in ogni dettaglio, dal tono di voce agli outfit, fino a contattare le loro stesse collaborazioni.

Luigi Calagna ha dichiarato: “Si sono distrutti con le loro mani. Sono i Me Contro Te di Wish“.

Qui il video dei Me contro Te.

Anche Sofia Scalia ha aggiunto: “È inevitabile essere copiati quando si ha successo, ma è frustrante che negano persino di conoscerci“.

Il riferimento ai DinsiemE è stato evidente e ha suscitato inevitabilmente una forte reazione sui social.

La replica dei DinsiemE: “Promuovono il loro film usando il nostro nome”

Non si è fatta attendere la risposta dei DinsiemE, che hanno accusato i Me Contro Te di sfruttare lo scontro per visibilità. Dominick Alaimo ha affermato: “Ci stanno usando per fare views, proprio come dicono che noi facciamo con loro. È un’accusa ipocrita“.

Anche Erick Parisi ha risposto con fermezza: “Non copiamo nessuno. Hanno cercato di ostacolarci per anni, ma siamo sempre andati avanti con il nostro lavoro“.

Lo scontro tra i due team di creator ha polarizzato i fan e ha diviso il pubblico tra chi sostiene i Me Contro Te e chi difende i DinsiemE. Nel frattempo, le frecciatine sui social continuano ad alimentare una faida che potrebbe riservare nuovi colpi di scena.