Qual è il significato di Tananai di Holy Francisco? La canzone, anche se cita Tango del collega, non ha molto in comune con il brano.

Holy Francisco è riuscito ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi grazie alla canzone Tananai. Il brano ha una musicalità allegra, ma le parole lasciano un tantino a desiderare. Vediamo qual è il testo e il significato.

Tananai di Holy Francisco: il significato della canzone

Tananai è il titolo della canzone con cui Holy Francisco si è presentato ad Amici 23, catturando l’attenzione della prof Anna Pettinelli. All’anagrafe Francesco Guarnera, non era del tutto sconosciuto al grande pubblico, visto che nel 2022 aveva già partecipato ad X Factor con il brano Martina. Dopo questo primo passo, ha pubblicato altri singoli: Lara, L’ultima notte, E-Girl e Milano Late-Night. Come si può facilmente intuire dal titolo, il pezzo portato nel programma di Maria De Filippi prende ispirazione da Tananai e dalla sua Tango.

“Ho fatto il primo passo in Direct

Portiamo a spasso il cane

Poi l’ape col Gin Mare“.

La canzone di Holy Francisco, anche se con quella portata a Sanremo 2023 da Alberto Cotta Ramusino ha davvero poco in comune, intende raccontare quanto possa essere sbagliata la prima impressione.

“Mi hai rovinato l’estate con le tue cazzate

L’esame di merda, le cene pagate

Ma solo per scopa-papararapapapararapapaparara“.

Dopo aver trascorso l’estate – che ricordiamo dura solo 3 mesi – dietro ad una ragazza, il protagonista di Tananai si rende conto che lei non è la persona che credeva.

“Già mi immaginavo

Quei jеans slacciati a caso

Io e te sopra il divano“.

Tanani di Holy Francisco si conclude con una grande consapevolezza da parte del protagonista: in una relazione, non sempre l’oggetto del desiderio è lo stesso. E viene da aggiungere, ovviamente in modo canzonatorio: “papararapapapararapapaparara“.

Ecco il video dell’esibizione ad Amici di Holy Francisco con Tananai:

Tananai di Holy Francisco: il testo della canzone

Mi hai messo negli amici più stretti

E subito dopo foto delle tette

Speravo ci fossimo intesi…

Continua per il testo integrale