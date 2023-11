Qual è il significato della canzone Dimmi che non è un addio di Holden? Il brano è dedicato ad una storia d’amore arrivata al capolinea.

Dimmi che non è un addio è il titolo della canzone con cui Holden si è presentato nella scuola di Amici, facendo breccia nel cuore dei professori. Il brano è dedicato ad un amore arrivato alla fine: vediamo il significato e il testo.

Dimmi che non è un addio di Holden: il significato della canzone

All’anagrafe Joseph Carta, Holden si è presentato ad Amici 2023 con la canzone Dimmi che non è un addio. Figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, è arrivato nel talent di Canale 5 con diversi brani all’attivo, come: Se un senso c’è, Flute, Alieno, Neon e Lampi. Il suo primo album si intitola Prologo, è uscito nel 2021 e contiene un duetto con Coez, Gemello e Quentin40. Il pezzo con cui si è presentato nel programma di Maria De Filippi, lo stesso che ha convinto Rudy Zerbi a prenderlo come allievo, parla di una storia d’amore che sembra essere giunta al capolinea.

“E spero non mi cambierà

Che l’aria poi mi ritoccherà

Che scacci via un po’ dei miei guai“.

Il protagonista di Dimmi che non è un addio si rende conto che la relazione è agli sgoccioli, ma non sembra ancora pronto a mettere un punto.

“Nel buio che c’è

Cerco la tua mano

Se devi dirlo

Dimmelo piano“.

E’ impossibile non rendersi conto quando un amore è ormai consumato, è più difficile accettarlo che vivere i giorni che verranno.

“Dimmelo piano

Dimmi che non è un addio

Questo sembra un vero addio“.

Ritardare la fine è inutile, aiuta solo a scavare ancora di più nella ferita del cuore. Non è semplice, ma è necessario. Alla fine della canzone, scritta dallo stesso Holden, il protagonista si rende conto che questa volta è “un vero addio“.

Ecco il video dell’esibizione di Holden ad Amici con Dimmi che non è un addio:

Dimmi che non è un addio di Holden: il testo della canzone

Non ignorerò la sorte

Come fossero consigli

Se nel buio che ci inghiotte…

Continua per il testo integrale