Giulia De Lellis si è trasferita nella nuova casa di Milano insieme a Carlo Beretta: la dimora è in linea con il ‘casato’ del fidanzato.

Nuova casa a Milano per Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta. L’influencer romana non vedeva l’ora di trasferirsi nella dimora, tanto che ha rivelato ai fan che aspettava questo momento da quasi due anni. La dimora è extra lusso e si confà al casato del nobile compagno.

Giulia De Lellis: la nuova casa di Milano è estremamente elegante

A distanza di qualche tempo dall’ufficializzazione del fidanzamento con Carlo Gussalli Beretta, Giulia De Lellis ha traslocato con il suo principe azzurro nella nuova casa. I due piccioncini hanno scelto di vivere sempre a Milano, ma hanno optato per un appartamento extra lusso, che ben si confà con le origini nobili di lui. La dimora si trova in pieno centro e stando alle prime immagini mostrate sui social è piuttosto ampia.

Considerando che tempo fa l’influencer romana ha ricevuto la visita dei ladri, adesso non mostra tanto la sua casa. Nonostante tutto, siamo comunque riusciti a cogliere qualche dettaglio dalle sue Instagram Stories. Il colore predominante, sia per quel che riguarda le pareti che l’arredamento, è il bianco, mentre il pavimento è tutto in parquet chiaro.

Grande attenzione all’illuminazione, che è sia a soffitto che con applique a metà parete, e ai complementi d’arredo. Giulia ha una vera e propria passione per gli oggetti in marmo: dai semplici soprammobili ai porta frutta, passando per la mini cantina dei vini. La De Lellis ha voluto condividere con i seguaci i pezzi di cui va più orgogliosa.

Giulia De Lellis: la passione per il marmo è al limite dell’ossessione

La passione di Giulia De Lellis per il marmo è quasi al limite dell’ossessione: perfino i contenitori per il sale e il pepe sono fatti con questo materiale.

E’ anche inutile sottolineare che, sia in cucina che in bagno, l’influencer ha scelto il marmo per le superfici. Insomma, basta guardarsi intorno per capire quale sia la passione della bella romana.

Un altro dettaglio che salta all’occhio sono i profumatori per la casa e le candele, disposti in ogni angolo. Ovviamente, non mancano le caramelle: altro grande amore della De Lellis.

Nella nuova casa di Milano della bella Giulia non potevano mancare complementi d’arredo di design. Il pezzo più importante è la madia del brand Sogni d’Elite. Stando a quanto si legge sul sito del negozio, il prezzo dovrebbe essere poco superiore a 3 mila euro. Ovviamente, sopra al mobile, oltre agli oggetti in marmo, c’è un grande profumatore.

Un dettaglio che la fidanzata di Beretta non ha ancora fatto vedere ai fan ma che ha già anticipato sono le foto che faranno bella mostra in casa. Neanche a dirlo, si tratta di scatti di coppia, che la immortalano felice accanto al suo principe azzurro.