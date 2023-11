Il quadro Donna con orologio di Picasso è stato venduto all’asta a New York per 139,3 milioni di dollari: è quasi un record.

Pablo Picasso non batte ancora se stesso, ma stavolta ci va davvero vicino. Un quadro del celeberrimo pittore spagnolo è stato venduto all’asta a New York per quasi 140 milioni di dollari. Non è un record, ma poco ci manca: si tratta della seconda valutazione più alta mai raggiunta da un dipinto di Malaga, uno dei creatori del Cubismo.

A sfiorare il primato, in particolare, è stato il dipinto Donna con orologio, risalente al 1932 e valutato, prima della vendita avvenuta in queste ore, oltre 120 milioni di dollari. Un prezzo elevatissimo ma ancora molto lontano rispetto alla valutazione del quadro più costoso al mondo.

Donna con orologio di Picasso venduto all’asta per 139,3 milioni dollari

La vendita è avvenuta durante un’asta organizzata da Sotheby’s e tenuta a New York. Partendo da una base di 120 milioni, il quadro Donna con orologio è arrivato fino al prezzo importantissimo di 139,3 milioni di dollari, diventando il secondo Picasso di maggior valore nella storia ed entrando nella top 10 dei quadri più costosi in assoluto.

Vendita all’asta

Quadro dipinto nel 1932 dal maestro, ha fatto parte fino a poco tempo fa della collezione di arte moderna e contemporanea di Emily Fisher Landau, una delle collezioni private più ricche al mondo, dal valore stimato di oltre 400 milioni di dollari.

Nel dipinto è raffigurata una delle storiche compagne e muse del pittore di Malaga, la collega francese Marie-Therese Walter. Affascinata dal soggetto e dalla realizzazione, Landau acquistò questa straordinaria opera nel 1968, appendendola sul caminetto della sua dimora newyorkese.

Di seguito il video della vendita all’asta:

Il quadro da record di Picasso

Come accennato, Donna con orologio (Femme à la montre nel titolo originale) non è il quadro di maggior valore in assoluto nella storia di Picasso. Al momento questo primato resta ancora all’opera Donne di Algeri, venduta all’asta nel 2015 per 179,4 milioni di dollari nella sua versione 0 delle quindi esistenti. Un’opera datata 1955 e ispirata a uno dei capolavori del pittore francese Eugene Delacroix.

Tra l’altro, Donne di Algeri è stato per qualche anno il quadro con il valore più alto nella storia, superato solo nel 2017 da un’opera del maestro Leonardo Da Vinci, Salvator Mundi, acquistata dal principe saudita Mohammed bin Salman per oltre 450 milioni di dollari. Un capolavoro che al momento resta in mani private.

Un primato clamoroso non avvicinato nemmeno dal secondo quadro di maggior valore al mondo, la Shot Sage Blue Marilyn di Andy Warhol, venduto nel 2022 per oltre 195 milioni di dollari.