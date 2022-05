La bellissima opera d’arte dedicata a Marilyn Monroe e firmata da Andy Warhol è stata venduta ad una cifra record: battuto Pablo Picasso.

Si intitola Shot Sage Blue Marilyn ed è l’opera che il bravissimo Andy Warhol ha dedicato a Marylin Monroe nel 1964. La serigrafia, lo scorso lunedì 9 maggio, è stata venduta dalla casa d’aste Christie’s di New York ad una cifra record: è così diventato il quadro più caro del XX secolo, battendo anche Pablo Picasso, che fino ad oggi deteneva il primato.

Andy Warhol: la sua Marilyn Monroe venduta ad una cifra record

Volto rosa, capelli biondi, rossetto rosso e ombretto celeste: è così che Andy Warhol ha ritratto Marylin Monroe nel 1964. L’opera, intitolata Shot Sage Blue Marilyn, è stata venduta da Christie’s, a New York, lunedì 9 maggio 2021. Durante la vendita del catalogo della ’21st Century Evening Sale’, la serigrafia è stata portata via ad una cifra record: ben 195 milioni di dollari. Si tratta di un nuovo primato mondiale, che trasforma il quadro di Warhol nell’opera più cara del XX secolo.

Il ritratto pop dedicato alla Monroe, conosciuto e amato in ogni angolo del globo, ha visto scendere in campo quattro compratori più che agguerriti. In meno di quattro minuti, con offerte al rialzo, ad aggiudicarsi il quadro di Warhol è stato il celebre gallerista Larry Gagosian. L’uomo, quando ha vinto la battaglia, ha rifiutato di dire se la serigrafia è un acquisto privato o destinato ad un cliente.

L’opera è arrivata alla casa d’aste Christie’s per mano della Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo, insieme ad altri 36 lotti. I soldi ottenuti, un totale di 317,8 milioni di dollari, serviranno a garantire assistenza sanitaria ed educativa ai bambini di tutto il mondo.

Marilyn Monroe di Andy Warhol è il quadro più caro del XX secolo

Prima della vendita di Shot Sage Blue Marilyn, l’opera di Andy più cara era Silver car crash (Double disaster), datata 1963. Il quadro era stato acquistato a 105,4 milioni di dollari. Adesso, la serigrafia dedicata alla Monroe è diventato il quadro più costoso del XX secolo, scalzando Pablo Picasso. Quest’ultimo, per la sua Les Femmes d’Alger (Version O), nel 2015 aveva ottenuto 179,4 milioni di dollari. Il record in assoluto, comunque, resta di Salvator Mundi del nostro Leonardo da Vinci. L’opera è stata venduta nel 2017 ad un prezzo da capogiro, ovvero 450 milioni di dollari. Ad accaparrarsi il quadro è stato il Dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi.

