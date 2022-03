Il ritratto di Marilyn Monroe di Andy Warhol andrà all’asta per una cifra record con una valutazione di base pari a 200 milioni di dollari.

Shot Sage Blue Marilyn, questo è il nome del ritratto di Marilyn Monroe di Andy Warhol che andrà presto all’asta. Ad annunciarlo è Christie’s, la casa d’aste di New York più famosa di sempre, che metterà all’asta il celebre ritratto nel mese di maggio. La stima di partenza è di ben 200 milioni di dollari e tutti i proventi andranno in beneficenza. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sull’opera.

Andy Warhol e le opere dedicate a Marilyn Monroe

Warhol ha iniziato a creare serigrafie di Marilyn Monroe subito dopo la morte dell’attrice e il quadro che andrà all’asta fa parte proprio di una serie di riproduzioni del viso dell’attrice in combinazioni diverse di colori brillanti. “Shot Sage Blue Marilyn” fa parte dei quattro ritratti di Marilyn entrati a far parte di The Shot Marilyns.

Vendita all’asta

Ognuno dei quattro dipinti ritrae l’attrice con uno sfondo diverso, da cui ogni ritratto prende il nome: azzurro, rosso, arancione e blu salvia. C’era anche un quinto dipinto, non inserito in questo gruppo, con lo sfondo turchese. Create nel 1964 si tratta di serigrafie realizzate su tele quadrate di misura 101,6 x 101,6 cm (40 pollici).

L’opera che andrà all’asta

Il ritratto che andrà all’asta è stato consegnato alla famosa case d’aste dalla fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo. Tutti i proventi che saranno raccolti con la vendita verranno devoluti in beneficenza e saranno utilizzati per migliorare la vita dei bambini. I ricavi saranno, infatti utilizzati per promuovere programmi per l’assistenza sanitaria e l’educazione dei bambini nel mondo. Questa singola asta diventerà l’asta di beneficenza con l’incasso più alto dopo quella nel 2018 che avuto per oggetto il catalogo The Collection of Peggy and David Rockefeller.

Riproduzione riservata © 2022 - DG