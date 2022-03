Ambra Cotti è una delle più note influencer italiane, ma sapete dove vive? Ecco la super villa della star di TikTok dove c’è anche il luogo in cui crea i suo i famosi contenuti per i social…

Avete mai visto la casa super lusso di Ambra Cotti? Famosa tiktoker nel panorama social italiano, vive a Bologna in una splendida villa dove nulla è lasciato al caso e dove regna una parola d’ordine: massimo comfort. Scopriamo tutti i segreti del suo “nido”, con un tuffo tra le stanze in cui non mancano straordinari angoli dedicati al relax!

La casa di Ambra Cotti a Bologna

Quella dove vive Ambra Cotti è senza dubbio una delle ville più belle dell’hinterland bolognese, culla dove la star di TikTok ama trascorrere parte del suo tempo libero in famiglia e con gli amici. Si tratta di una residenza nel segno del puro lusso e senza compromessi, dove fin dai primi passi nell’ingresso si intuisce di essere davanti a una dimora da sogno!

Ambra Cotti

Dettagli chic e tanta personalità sono i tratti dominanti degli ambienti della casa, una grande villa incastonata nel cuore verde dell’Emilia-Romagna. Ambra Cotti, youtuber e titoker da milioni di follower e beauty influencer tra le più affermate nella galassia effervescente della Gen Z, ha mostrato le stanze che la compongono al suo pubblico, lasciando davvero tutti senza fiato!

La zona living della casa di Ambra Cotti

Proprio per la sua bellezza, la casa di Ambra Cotti è stata tra le protagoniste di Mtv Cribs Italia, programma storico dedicato alle favolose case dei vip, e le immagini offrono un magnifico tuffo nel cuore dorato della sua vita bolognese….

La zona living della villa è un luogo dai toni avvolgenti, molto luminoso e romantico, al tempo stesso moderno e dallo stile minimal. Travi a vista sul soffitto, in un dolce colore beige, sono la cornice perfetta di un ambiente dove non mancano dettagli in acciaio e vetro (come la ringhiera che incornicia le scale) e un pianoforte a coda…

Ambra Cotti zona living

A casa di Ambra Cotti lusso un’incredibile piscina coperta…

All’interno della casa di Ambra Cotti c’è anche favolosa piscina coperta, dove la tiktoker ama rilassarsi insieme alle amiche.

Ambra Cotti piscina

Ambra Cotti, nella sua casa lusso sfrenato dal bagno alla cabina armadio!

Come ogni influencer che si rispetti, Ambra Cotti non può non avere una magnifica e ricchissima cabina armadio! Un luogo in cui regna la varietà di outfit e accessori e dove “moda” è la parola d’ordine! Lussuosissimo anche il bagno della villa, con una grande vasca idromassaggio ad angolo per piacevoli pause rigeneranti…

Ambra Cotti bagno cabina armadio

Il giardino spettacolare di casa Cotti!

Dalla cucina e dalla living room di casa Cotti si gode un panorama stupendo sull’ampio giardino (con altalena), curatissimo nel suo magico gioco di siepi e pietre a vista. Le grandi vetrate della zona giorno si aprono su un’area esterna dove Ambra Cotti ama prendere il sole dopo un bel bagno in piscina!

Ambra Cotti giardino

Tra le chicche della villa anche una cantina di vini per tutti i gusti e una camera da letto, quella della star di TikTok, nel segno del rosa: è qui che crea i suo i famosi contenuti per i social…

