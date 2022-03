La splendida Nina Rima, modella e influencer famosissima sui social, ha una casa spettacolare e sorge sotto il caldissimo sole di Sicilia! Vi portiamo nel suo meraviglioso nido d’amore…

La vediamo sempre sui social, ma non tutti sanno dove vive esattamente la bellissima Nina Rima, la modella senza gamba a causa di un incidente che oggi è una mamma felicissima e innamorata del compagno Giuseppe. La famiglia abita in una splendida casa in cui tutto profuma di stile e amore… nel segno dell’originalità!

La casa di Nina Rima a Trapani…

La casa di Nina Rima si trova a Trapani, in Sicilia, ed è stata tra le protagoniste della trasmissione Mtv Cribs Italia dedicata alle case dei vip. Il motivo è presto detto: è semplicemente stupenda! I video e le foto dell’abitazione in cui la modella e influencer vive con il compagno e la loro famiglia colpiscono dritti al cuore… A partire dall’ingresso, che apre su un meraviglioso open space in cui regna una intensa e straordinaria luce naturale grazie alle ampie vetrate della sala.

Nina Rima Giuseppe Nolfo

Nina Rima e il compagno Giuseppe Elio Nolfo hanno arredato la loro casa con gusto e ogni dettaglio è stato studiato con cura.

La zona living della casa di Nina Rima

Lo stile e il carattere dell’abitazione e degli interni emergono fin dai primi passi nella zona living, luminosissima e super moderna. Charme e eleganza la fanno da padroni, in un ambienta spazioso in cui dominano il bianco delle pareti, un pavimento extra lucido che gioca sui contrasti del black & white e… un maxi divano con penisola protagonista assoluto della scena!

Nina Rima zona living

La cucina di casa Rima e Nolfo è stata realizzata personalmente dal padrone di casa e non tutti sanno che il fidanzato dell’influencer le ha fatto la proposta di matrimonio proprio nel loro splendido salone!

La camera da letto di Nina Rima e Giuseppe Elio Nolfo

A casa di Nina Rima e Giuseppe Nolfo le note del romanticismo spiccano nei quadri alle pareti (uno con i fenicotteri rosa!) e nelle cornici con le foto di famiglia a sigillare ogni momento chiave della famiglia. Uno degli angoli dell’abitazione più amato dalla modella è senza dubbio la particolare camera da letto matrimoniale in cui brilla il contrasto di colori tra il blu della parete centrale e il candore di soffitto e pavimenti.

Nina Rima camera da letto

La camera da letto è luminosissima, complice la vetrata che occupa gran parte della sezione laterale della stanza, e il letto è una delle chicche preferite dalla coppia: anche questo elemento rimanda al colore rilassante che domina incontrastato nel cuore del loro nido d’amore, abbinato alla tonalità scelta per i comodini minimal sempre in stile moderno. Sulla parete centrale, infine, una luce al neon che riporta la scritta “All you need is love“, in un magico gioco di lettere e colori dove non manca un cuore rosso luminoso fuoco…

Nina Rima letto

La cabina armadio di Nina Rima? Uno scrigno di dolci “segreti” di moda

Una delle stanze preferite da Nina Rima è la sua grande cabina armadio, un vero e proprio scrigno di “segreti” di moda in cui tutto trova il suo posto, dalle giacche alle gonne, passando per la sua collezione di calzature…

Nina Rima armadio

Nella cabina armadio di Nina Rima non manca infatti uno spazio dedicato alle scarpe – per cui la modella ha una grandissima passione – e ai giubbotti. Un vero regno da regina del glam!

Nina Rima cabina armadio

