A chi è rivolto il bonus occhiali 2022? Scopriamo quali sono i requisiti necessari per accedere all’incentivo e cosa fare per ottenerlo.

Il bonus occhiali 2022, già esistente nel 2021, è stato confermato dalla Legge bilancio per il 2022 e per il 2023. Si tratta di un incentivo che consente di acquistare con uno sconto sia gli occhiali da vista che quelli da sole. Vediamo quali sono i requisiti e cosa fare per ottenerlo.

Bonus occhiali 2022: i requisiti

Già previsto dalla Legge bilancio del 2021, il bonus occhiali e lenti a contatto è valido anche per il 2022 e il 2023. Si stratta di un incentivo di 50 euro, riconosciuto a tutti coloro che presentano un reddito ISEE inferiore o pari a 10.000 euro. Il primo ed unico requisito da rispettare per ottenerlo è proprio questo.

Non riguarda soltanto coloro che hanno intenzione di cambiare gli occhiali, ma anche a tutte le persone che hanno fatto un acquisto di questo genere nel 2021 e nei primi mesi del 2022. E’ bene sottolineare che il bonus occhiali è destinato a coloro che hanno davvero problemi di vista, motivo per cui le lenti, sia da vista che da sole, devono essere graduate.

Questo significa che quanti desiderano cambiare sunglasses soltanto per motivi estetici dovranno sborsare di tasca loro l’intero importo richiesto dal negoziante. Chiariti i requisiti per ottenere il bonus vista 2022, veniamo al punto dolente: a che punto è l’erogazione dell’incentivo?

A che punto è il bonus occhiali 2022?

Anche se il bonus occhiali 2022 è stato confermato fino al 2023 e doveva essere attivo dal 2021, non è mai partito nulla. Sono stati stanziati anche 10 milioni di euro, ma, di fatto, il contributo è fermo. Al momento, quindi, si attende un decreto attuativo, sperando che lo stesso arrivi in tempi brevi. Che senso avrebbe avuto, altrimenti, aver discusso di un incentivo che non è mai stato donato agli italiani ‘bisognosi’? Restiamo in attesa di scoprire se il bonus vista resterà un fantasma o se riuscirà a palesarsi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG