Mauritius: quando andare in vacanza? Vediamo qual è il periodo migliore e quando è meglio evitare per non incappare nel cattivo tempo.

Organizzare un viaggio alle Mauritius è consigliato per svariati motivi: le spiagge, la barriera corallina, la vegetazione lussureggiante e i templi indù. E’ importante, però, progettare una vacanza in base al periodo e, quindi, al clima. Vediamo quando andare sull’isola e quando, invece, è meglio restare a casa e rimandare la fuga paradisiaca ad un’altra data.

Mauritius: quando andare in vacanza?

Situata nell’Oceano Indiano ad est del Madagascar, l’isola Mauritius è la maggiore, ma anche le minori, ovvero Rodrigues e Agalega, nonché gli atolli corallini di Saint Brandon meritano una visita. Di origini vulcanica, è famosa per la vegetazione lussureggiante, le spiagge stupende e la barriera corallina. Se state progettando una vacanza, però, non dimenticate i numerosi templi indù.

Per andare sull’isola Mauritius il periodo migliore va da metà settembre a metà novembre, quando si può godere di una temperatura mite, non troppo calda e nemmeno eccessivamente umida. Per progettare una fuga dovete tenere bene a mente che, anche se il clima è mite, ci sono due stagioni: una invernale e secca, da maggio ad ottobre, con temperature tra 19°C e 26°C, e una estiva calda e umida, da novembre ad aprile con temperature tra 23°C e 31°C.

Andare a Mauritius ad ottobre, ad esempio, può sembrare rischioso perché si è al termine della stagione invernale, ma la vacanza potrebbe riuscire alla perfezione perché il clima è mite. In ogni caso, prima di prenotare fatevi consigliare da un esperto del settore.

Mauritius: il clima è tropicale

Per una vacanza a Mauritius, quindi, il periodo migliore è da metà settembre a metà novembre. Ricordate, però, che la parte occidentale e settentrionale dell’isola è meno piovosa della zona orientale. Pertanto, se volete evitare le piogge, optate per le aree occidentali e settentrionali. Tenetevi alla larga anche dalla parte centrale dell’altopiano perché anche questa è soggetta ai rovesci. Se amate il surf, invece, preferite i mesi che vanno da giugno ad agosto per i venti alisei soffiano con maggiore intensità.

Mauritius, quando non andare? I mesi sconsigliati, perché potrebbero verificarsi cicloni tropicali, sono gennaio, febbraio e la prima parte di marzo. In ogni caso, ricordate che le temperature dell’acqua del mare non presentano grandi variazioni in base alla stagione: si aggira sempre tra 24°C e 29,5°C.

