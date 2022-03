Lo skill mismatch è aumentato nel corso degli ultimi anni, una brutta piaga fonte di parecchi disagi. Ecco cosa significa e le conseguenze.

Il termine affibbiatogli è skill mismatch e identifica un fenomeno altamente negativo per tutti gli operatori del mondo del lavoro, nonché dei Paesi, affossandone l’economia. Spesso se ne parla con specifico riferimento all’Italia, dove, secondo i numeri elaborati dalle agenzie di settore, il problema è molto accentuato. Ma al di là del singolo territorio ha una valenza globale, segno di una incompatibilità di fondo tra domanda e offerta. Per capire meglio in che cosa consiste prosegui nella lettura: te lo andremo a spiegare in maniera dettagliata.

Origine: da skill, ovvero abilità, capacità, e mismatch, cioè incompatibilità, discrepanza.

da skill, ovvero abilità, capacità, e mismatch, cioè incompatibilità, discrepanza. Dove viene usato: per indicare il divario tra le competenze richieste delle imprese e quelle di cui i lavoratori sono in possesso.

per indicare il divario tra le competenze richieste delle imprese e quelle di cui i lavoratori sono in possesso. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: mondiale

Il significato di skill mismatch

La definizione rimanda al divario presente tra le competenze richieste dalle aziende e ciò che i lavoratori sanno fare. Quanto più la forbice sarà alta, tanto più sarà l’impatto sul mercato e sul Pil (Prodotto interno lordo).

L’emergenza Coronavirus ha acuito il disagio, soprattutto provocato dallo smart working e dal lavoro da remoto. Stando alle rilevazioni del Sistema Excelsior di Unioncamere-Anpal, il disallineamento avrebbe raggiunto il 43% per le professioni intellettuali, scientifiche ed a elevata specializzazione, il 43,5% per professioni tecniche e il 43,6% per gli operai specializzati.

Tradotto: in Italia oltre 4 aziende su 10 non riescono a trovare i profili desiderati. Qualcosa di paradossale, in una Nazione in cui il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 29,5%, pari a oltre dieci punti percentuali rispetto alla media dell’Eurozona. Oltretutto, il dato appare in continua crescita (nel 2017 era al 21%), a conferma della necessità di riorganizzare le scuole e di un impegno maggiore da parte dei Governi.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Skill mismatch: l’imperativo è studiare sempre”.

“Tanto lavoro nero e scarsa formazione: così aumenta lo skill missmatch”.

