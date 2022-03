Ha iniziato a pubblicare i primi video su YouTube quando aveva solo 10 anni e oggi Ambra Cotti è una delle top influencer d’Italia!

I social hanno avuto il merito di concedere a diversi intraprendenti ragazzi l’opportunità di guadagnarsi un posto sotto la luce dei riflettore. Sveglia, estroversa e bellissima, Ambra Cotti è una delle ultime scoperte nel panorama italiano. Travolta dalla popolarità inizialmente su YouTube e, quindi, su TikTok, insegna alle follower trucchi sul make up, attraverso degli appositi video tutorial, dove spiega come valorizzare la propria immagine, con tecniche e prodotti adatti. Andiamo a conoscerla un po’ meglio, passando in rassegna tanto le soddisfazioni già raggiunte alla sua giovane età e qualche curiosità in merito.

Ambra Cotti: biografia e carriera

Ambra Cotti bagno cabina armadio

Nata il 19 gennaio del 2004, sotto il segno del Capricorno, a Bologna, frequenta il liceo linguistico. Sbarca sul web all’età di 10 anni con la pubblicazione dei primi filmati su YouTube. Man mano cresce la popolarità e dal 2017 i guadagni cominciano a lievitare, da quando pubblica video tutorial su come realizzare le clip per musical.ly. Successivamente, esplode su Instagram e TikTok, dove aggiorna gli utenti sulla propria quotidianità, con consigli di moda e di stile. Il canale di YouTube lo dedica a vlog, storytime scolastici, haul, clip su make up, prodotti beauty e outfit.

Ambra Cotti: la vita privata

Fino a luglio 2020, era sentimentalmente impegnata con Alessio. La rimozione delle foto con il ragazzo napoletano avevano insinuato il sospetto della rottura, poi confermato dalla diretta interessata in alcune Instagram Stories. Da lì in avanti non sono usciti aggiornamenti e allo stato attuale sembrerebbe single. Abita in una villa alle porte di Bologna, mentre non è noto il patrimonio.

11 curiosità su Ambra Cotti

– Pratica danza latina americana a livello agonistico.

– Adora viaggiare. Tra le sue mete preferite troviamo la Calabria, Parigi e San Diego, in California.

– Le piace il sushi.

– Ascolta solo musica “deprimente”.

– I momenti che maggiormente la emozionano sono l’alba e il tramonto.

– Ha la lacrima facile.

– Non gradisce le verdure.

– Non si perde nessuna partita della Fortitudo basket.

– L’hanno reclutata brand prestigiosi quali L’Oreal e Disney.

– È stata ospite ai Magna Grecia Awards.

– Apprezza Chiara Ferragni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG