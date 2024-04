Simpatico siparietto tra Tananai e Alessandro Cattelan in tv. Il cantante è rimasto letteralmente in mutande per un motivo particolare.

La grande amicizia ma anche la fede calcistica in comune. E così, Alessandro Cattelan e Tananai sono stati protagonisti di un simpatico siparietto diventato virale in cui il cantante è letteralmente rimasto in mutande. Sui social le immagini sono state condivise e commentate davvero ta tutti…

Tananai

Il video di Tananai in mutande

“Non so se avete visto ma sulle mie mutande c’era Babbo Natale”. Sono state queste le parole di Tananai scherzando con Alessandro Cattelan nel corso della trasmissione ‘Stasera c’è Cattelan’.

Il cantante ha fatto vedere a tutta Italia il suo nuovo tatuaggio, ovvero due stelle, che ha voluto condividere proprio con il presentatore e amico.

Tra i due un momento davvero comico e divertente che è stato immediatamente ripreso sui social con diverse condivisioni e risate epiche.

Tra le altre particolarità durante la trasmissione anche la “curva Tananai”, ovvero un gruppo di fan sfegatate presenti tra il pubblico per via del loro tatuaggio dedicato proprio all’artista.

Di seguito anche il post Instagram con quanto accaduto da Cattelan:

Il significato del tatuaggio

In tanti si sono domandati il significato del tatuaggio delle due stelle che, tra le altre cose, è stato fatto anche da Cattelan.

La risposta, come spiegato dal Corriere dello Sport, è da riportare alla fede calcistica del cantante e del presentatore, l’amore per l’Inter. La formazione nerazzurra, infatti, è vicinissima al trionfo nel campionato italiano arrivando, appunto, a quella che viene denominata “la seconda stella” (al raggiungemento dei 20 scudetti nella storia del club).

Per i due tifosi, quindi, niente scaramanzia ma solo un gesto di grande fede e amore per la propria squadra del cuore che sembra destinata al trionfo nel massimo campionato italiano di calcio.