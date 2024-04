Incidente in vacanza per Fedez che non aveva fatto i conti con il clima e le temperature di Miami. Ecco cosa è successo al rapper.

Vacanze in solitaria, o per lo meno senza moglie, per Fedez. Il rapper, sempre sotto la lente di ingrandimento di tv e social, è partito alla volta di Miami con i figli, Leone e Vittoria, e suo papà, e su Instagram sta mostrando alcuni dei momenti di relax di questi giorni. Nelle ultime ore, il cantante è incappato in un particolare “imprevisto“, subito ben documentato…

Fedez e l’imprevisto a Miami

Fedez

Attraverso un selfie allo specchio, Fedez ha mostrato ai suoi seguaci social la sua pelle color rosso gambero frutto di una brutta scottatura. “Sembro un istruttore di sci. Perfetto per Miami”, ha ironizzato Federico.

Con alcune stories sempre su Instagram, il rapper ha pubblicato anche video dove ha spiegato in che modo si sia procurato la scottatura sul corpo. “Avete presente quando metti gli occhiali da sole e ti dimentichi che c’è il sole? Ecco… Buongiornissimo”.

In effetti, dando un’occhiata allo scatto, il cantante è davvero tanto rosso. Probabile che dovrà fare uso di molta crema idratante e stare sotto all’ombrellone per qualche tempo…

Di seguito anche un recente post Instagram delle vacanze del rapper con i figli:

Le polemiche in vacanza

Nelle ultime ore, per il rapper ci sono state particolari tensioni anche con qualche utente social. Proprio le ultime foto scattate da Federico insieme ai figli, sempre con il volto girato dalla parte opposta rispetto alla fotocamera, hanno generato diverse reazioni.

Il cantante, dal canto suo, ha voluto intervenire sotto qualche commento rispedendo al mittente critiche e parole dure verso di sé e la sua famiglia.