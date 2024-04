Fedez si sta godendo una vacanza a Miami con i figli ma non mancano le tensioni sui social. Il rapper sbotta contro alcuni follower.

Fedez ha rotto il silenzio su una serie di critiche ricevute riguardo alle foto dei suoi figli di spalle durante un viaggio a Miami. Dopo aver trascorso del tempo lontano dai bambini, il rapper ha condiviso alcuni momenti del viaggio, ma ha scelto di non mostrare i volti dei piccoli. Una decisione che ha scatenato numerosi commenti e domande da parte dei follower.

Ma dopo una serie di commenti sarcastici da parte dei suoi follower, il rapper ha deciso di rispondere per le rime. Ecco che cosa ha detto.

Fedez: botta e risposta social

Sotto all’ultimo post pubblicato da Fedez non sono mancati i commenti sul cambio di strategia dei Ferragnez sul mostrare i propri figli sui social.

Il rapper ha spiegato che questa scelta è stata dettata dal desiderio di proteggere la privacy dei suoi figli e di evitare che venissero strumentalizzati per distogliere l’attenzione da altre questioni. Tuttavia, nonostante le spiegazioni, le critiche non sono mancate.

Un utente, infatti, scrive: “Immagino la scena dove… ‘bambini guardate dall’altra parte che facciamo una foto“.

In risposta al commento sarcastico, Fedez ha replicato in modo deciso e poi ha sdrammatizzato la situazione. “Mi immagino la scena in cui faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike, io che lo leggo torno a prendere il sole“, ha scritto il cantante.

Fedez risponde alle critiche degli utenti social

La risposta inaspettata del rapper ha attirato l’attenzione dei fan, dimostrando che Fedez è stanco delle continue speculazioni sulla vita privata dei suoi figli.

Intanto Federico si gode la sua vacanza insieme ai figli, Leone e Vittoria, che dopo le vacanze di Pasqua a Dubai sono volati a Miami.