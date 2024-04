L’ex compagno di Francesca De Andrè, Giorgio Tambellini, è stato condannato per maltrattamenti. La sentenza del giudice.

Il tribunale di Lucca ha emesso una sentenza di tre anni e tre mesi di reclusione per Giorgio Tambellini, ex compagno di Francesca De Andrè. L’uomo era stato accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

I fatti risalgono all’aprile 2022, quando i due convivevano in provincia di Lucca. È stato un vicino di casa a chiamare i carabinieri quando ha sentito grida provenienti dall’appartamento della coppia.

Francesca De Andrè, nipote del celebre cantautore Fabrizio De Andrè, era stata trovata con tumefazioni al volto e alle braccia. Le ferite hanno richiesto un ricovero ospedaliero per un trauma cranico. Ma finalmente la storia si conclude con un “lieto” fine.

Francesca De Andrè: il racconto del terrore

La donna ha rivelato a Chi nel 2022 i dettagli dell’episodio che ha portato alla condanna dell’ex compagno: “Mi ha colpito, picchiato anche mentre ero a terra incosciente“.

Fortunatamente, la vicina di casa è prontamente intervenuta, trasportando Francesca dalla sua parte e allertando le forze dell’ordine e i soccorsi.

Tuttavia, Tambellini, tentando di coprire le sue azioni, ha contattato egli stesso le autorità sperando di eludere la responsabilità. Dopo l’episodio Giorgio è fuggito nel bosco con il cellulare di Francesca, che conteneva prove di ulteriori episodi di violenza.

“Non appena ho ripreso i sensi, la mia vicina di casa, che aveva sentito le urla, mi ha salvato: mi ha portato da lei e, spaventata, ha chiamato Carabinieri e ambulanza” aveva rivelato la De Andrè.

Dopo l’episodio, Francesca aveva condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto dei lividi sul viso lasciati da Tambellini.

Giorgio Tambellini condannato: il verdetto del tribunale

Con il verdetto del tribunale di Lucca Tambellini, 40 anni, è stato condannato per maltrattamenti. Inoltre, l’accusato è stato anche sottoposto a divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa della vittima.

Il verdetto del giudice fornice, così, una maggiore protezione per Francesca e garantisce che possa ricostruire la propria vita senza timore.