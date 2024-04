Rose Villain fa sapere ai suoi fan che stanno circolando in rete delle foto fake che la ritraggono nuda. Lo sfogo: “Mi sento violata”.

La cantante Rose Villain, una dei big in gara durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo 2024, sta vivendo una disavventura sul web. Infatti, ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram in cui avverte i suoi fan della presenza di alcune foto false che circolano sul web. Le immagini in questioni raffigurerebbero la cantante nuda e, pur essendo del tutto fake, Rose ha deciso di sporgere denuncia.

La notizia delle foto false ha fatto in poco tempo il giro del web. Ma ecco che cosa ha dichiarato la cantante.

Rose Villain, lo sfogo: “Mi fa sentire violata”

“Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake” annuncia la cantante su Instagram.

“Ma comunque la cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata” scrive ancora nel breve comunicato.

Rose Villain

Continua, poi, annunciando: “Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo“.

Infine, Rose Villain dichiara: “È una violenza a tutti gli effetti e il problema è che queste cose succedono anche a persone molto fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come invece possono e devono fare“.

Rose Villain: la notizia fa il giro del web

In poche ore la notizia della violazione subita dalla cantante ha fatto il giro del web. Villain ha, inoltre, condiviso alcuni screen relativi ad articoli di giornale pubblicati da testate internazionali che parlano proprio del fenomeno del deep fake, ossia delle immagini false che sembrano vere.

Si tratta di un tipo di tecnologia che permette di attuare abusi che rientrano nella sfera del revenge porn e che colpiscono migliaia di donne in tutto il mondo.