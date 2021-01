Scopriamo cosa sono i Sushi cat, degli animali magici e misteriosi che ci ha fatto scoprire l’influencer Giulia Valentina.

Da quando Giulia Valentina ha iniziato a parlare di loro e a leggere la loro storia a puntate, ora tutti voglio sapere di più sui Sushi cat, dove comprarli, la storia e che cosa sono soprattutto. Secondo il libro che ha comprato l’influencer Giulia Valentina sarebbero degli animali mitologici, dolci e irresistibili a giudicare dalle foto sulo libricino. Ma vediamo meglio cosa sono e come sono arrivati in Italia.

I Sushi cats: la storia e non solo

I Sushi cats sono, molto semplicemente e come lo descrive il nome, dei gatti travestiti da sushi. Ce ne sono per tutti i gusti, ma tendenzialmente la forma di sushi utilizzata per questa “magica specie” è il nigiri, un letto di riso con sopra adagiato il gatto e qualche altro ingrediente per completare il travestimento.

Sono, come potete ben intuire, degli animali immaginari nati in Giappone (adorante dei gatti e del sushi) che ha dato vita a una specie combo che non potrebbe essere più adorabile e irresistibile?

Sushi cats: Giulia Valentina li porta in Italia

Il merito di aver portato tutta Italia a parlare e conoscere i Sushi cat è dell’influencer da quasi 1 milione di follower su Instagram, Giulia Valentina. Pochi giorni dopo l’inizio del 2021 ha iniziato a registrare alcune stories ogni sera dove legge, rigorosamente in lingua inglese, la storia dei sushi cat su un piccolo libricino illustrato che si intitola “Once upon the Sushi cat – The mistery and the magic”.

Il libro è diviso in 3 capitoli: La storia dei Sushi cats, Conoscere i Sushi cats e Incontrare un Sushi cat. Giulia Valentina ogni sera ne legge qualche pagina che racconta una parte di questo mondo fantastico.

Il libro inizia così: “Se sei nuovo nel meraviglioso mondo dei Sushi Cats, siamo felici di presentarti queste creature magiche. I Sushi cats sono una specie insolita composta da un gatto sopra una porzione di riso sushi. Ma non sbagliarti perché questi gatti sushi non sono da mangiare. La storia dei Sushi cats non è altro che la storia dell’umanità e sono noti per influenzare gli esseri umani dall’inizio dei tempi”.

Sushi cats: dove comprare i gatti fantastici

Il libro, così come piccole riproduzioni, peluche e costumi si possono comprare nei migliori negozi online oppure da rivenditori specializzati o appassionati di questa specie fuori dal comune.

