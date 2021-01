Arriva Dante Alighieri: Comedia – Inferno, il gioco in scatola per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta avvenuta nel 1321.

Nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 a Ravenna moriva Dante Alighieri, una delle figure più importanti della storia della letteratura, non solo a livello italiano ma a livello mondiale. Per omaggiare il Sommo Poeta, a 700 anni dalla sua morte, la Cobblepot Games ha realizzato il gioco da tavola Dante Alighieri: Commedia – Inferno. Per il momento è stata realizzata solamente una speciale versione italiana in edizione limitata, in arrivo ad aprile ma che è già possibile preordinare (appena 700 copie che stanno andando letteralmente a ruba), ma nel prossimo futuro è possibile che arrivino altre versione, in modo da permettere a tutti, anche in altre parti di mondo, di giocarci.

Dante Alighieri: Comedia – Inferno: il gioco

Dante Alighieri: Comedia – Inferno è un gioco di carte, in totale sono 110, e raffigurano le incisioni del pittore Gustave Doré. Possono giocare da 3 a 6 giocatori

Dante Alighieri

“Per giocare non servirà conoscere a memoria i Canti. Anzi, l’obiettivo è proprio il contrario: deve essere divertente anche per chi non conosce lo sfondo storico e magari giocando si incuriosisce per saperne di più dell’opera” ha spiegato Matteo Pironi della Top Hat Games, casa editrice che distribuisce il gioco.

I giochi su Dante Alighieri

Dante Alighieri: Comedia-Inferno non è il primo gioco realizzato in onore del Sommo Poeta: ne esistono molti altri e tra i più apprezzati c’è The Age of Dante: Montaperti e Campaldino. Si tratta di un wargame uscito nel 2010 per due giocatori.

Passando ai videogiochi, il più celebre è senza dubbio Dante’s Inferno. In questo caso Dante è un veterano della Terza crociata che cerca di salvare l’anima della sua amata Beatrice, per farlo affronterà un viaggio all’Inferno e alla fine si dovrà scontrare con Lucifero in persona.

Ma, per i giocatori meno tecnologici, esistono anche dei mazzi di carte da poker a tema Dante Alighieri.