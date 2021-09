A dieci anni dalla scomparsa di Walter Bonatti, Rai 1 dedica all’alpinista il film Sul tetto del mondo: il cast, la trama e l’uscita in TV.

Walter Bonatti è stato uno dei più grandi alpinisti a livello mondiale. Il “Re delle Alpi”, come era soprannominato, è morto nel 2011 all’età di 81 e, per i dieci anni dalla sua scomparsa, la Rai ha deciso di dedicargli un film-documentario che racconti la sua vita e le sue imprese sportive: il titolo è Sul tetto del mondo. La pellicola è diretta da Stefano Vicario: il regista è il figlio di Rossana Podestà, l’attrice che dagli anni ’80 è stata la compagna dell’alpinista.

Sul tetto del mondo: il cast

A interpretare il ruolo di Walter Bonatti in Sul tetto del mondo è Alessio Boni, attore bergamasco proprio come l’alpinista. Il docu-film è incentrato principalmente sulla storia d’amore tra Walter Bonatti e l’attrice Rossana Podestà: a vestire i panni di quest’ultima è Nicole Grimaudo.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Alessio Boni

Nel cast di Sul tetto del mondo troviamo poi anche Irene Battaglia, Andrea Canonaco, Alessandra Carrillo, Rodolfo Corsato, Giorgia Ferrara, Patrizia Iorio, Gabriele Linari, Asja Mascarini, Luca Seta, Dalbra Singh Sidhu, Stefano Skalkotos, Erik Tonelli, Elisa Zanotto.

Sul tetto del mondo: la trama

Sul tetto del mondo inizia nel 1981, quando a Roma, in maniera casuale, si sono incontrati e conosciuti Walter Bonatti e Rossana Podestà: i due arrivavano da vite completamente differenti, immerso nella natura e il primo, sotto le luci dei riflettori la seconda. Da quell’incontro casuale i due non si sono più lasciati.

Sul tetto del mondo: l’uscita in TV

Quando esce Sul tetto del mondo? Rai 1 ha calendarizzato la messa in onda del docs-film domenica 12 settembre 2021, ovviamente in prima serata (a partire dalle ore 21.20 circa). Walter Bonatti è morto a Roma il 13 settembre del 2011, dieci anni e un giorno prima rispetto all’uscita in TV del film a lui dedicato.