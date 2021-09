Pubblicata su Instagram poche ora fa il videoclip della conduttrice.

Non manca di sicurezza e determinazione la presentazione di Jo Squillo, conduttrice e cantautrice che scalda i nostri cuori sin dagli anni ’80. “In una sola parola? Fotonica. Per non parlare dei DJ Set pazzeschi che ci regalerà...” afferma persino il profilo social del Grande Fratello stesso. Già qui capiamo la potente ventata di grinta che la showgirl porterà dentro la casa.

“Per quale motivo sono famosa? Beh ovviamente per le mie gambe” è una delle prime dichiarazioni che le sentiamo dire (e come potremmo darle torto?), per poi passare addirittura a un bel “sono qui per vincere!”. Non male come inizio vero? Un’altra frase che ci salta all’orecchio è “sono una donna libera da sempre e per sempre“, riferendosi alle sue relazioni sentimentali. Le sue parole ci ricordano un po’ quelle della futura concorrente Soleil Stasi. Che dite, riusciranno entrambe a uscire dalla casa a mantener fede alla loro parola?

Ma l’affermazione che più di tutte ci mostra lo spirito di Jo Squillo vorrà mantenere durante la trasmissione è sicuramente questa: “Cerco nella casa tanta e sorellanza e anche fratellanza“.

Vi lasciamo guardare la clip!