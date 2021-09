Il cantante chiarisce in un’intervista le ragioni che lo hanno spinto a non partecipare al famoso reality show insieme alla figlia Jasmine.

A quanto pare, padre e figlia, secondo quanto dichiara Al Bano, hanno preso la decisione di non partecipare al Grande Fratello VIP 2021 separatamente e non di comune accordo. “Non è un programma che vedo adatto a noi due”, spiega il noto cantante; inoltre c’è da tenere in considerazione che lo vedremo già impegnato in un altro importante show sulla Rai, ossia Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

Per quanto riguarda Jasmine Carrisi, al momento apparire sul piccolo schermo non compare tra i suoi piani; inoltre, afferma sempre Al Bano, che la ragazza ha preso la decisione autonomamente senza l’influenza della famiglia. Quali saranno i progetti di Jasmine secondo voi?