Guenda Goria commenta la partecipazione del padre al Grande Fratello Vip.

Amedeo Goria è un nuovo partecipante per questa stagione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda su Canale 5 dal 13 settembre. La pagina ufficiale di Instagram del reality ha pubblicato una clip per la partecipazione del giornalista, che è stata commentata anche dalla figlia Guenda Goria. L’attrice ha parlato della partecipazione del babbo al GF Vip attraverso le stories sul proprio account Instagram: “Sono in convalescenza, però è uscita la clip sull’Instagram del Grande Fratello Tv del mio babbo che parteciperà al Grande Fratello Vip e io sono travolta da emozioni contrastanti. Vi confesso che sono un po’ terrorizzata dalla sua partecipazione, perché secondo me è poco avvezzo ai reality show”.

Tuttavia Guenda Goria si è manifestata ugualmente contenta affermando: “Sono anche felice perché è una grande opportunità per mettersi in gioco con tante altre persone e tanti ragazzi. Il cast è straordinario e io non vedo l’ora che possa iniziare, anche perché mi farà compagnia durante la mia convalescenza. In bocca al lupo babbo. Mostra tutto il tuo cuore e la persona meravigliosa che sei. Noi siamo qui a sostenerti!“.