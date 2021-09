Una delle novità di Rai 2 è Voglio essere un mago: dai concorrenti agli insegnati di magia, tutto sul programma.

Sulla scia de Il Collegio e La Caserma, su Rai 2 arriva un altro reality con protagonisti un gruppo di ragazzi e ragazze che, per alcune settimane, hanno vissuto un’esperienza coinvolgente sotto gli occhi delle telecamere. Qual è il programma in questione? Voglio essere un mago. Come il titolo lascia facilmente intuire, questa volta non è un collegio del passato o una caserma militare il luogo di studio e divertimento dei protagonisti ma una vera e propria scuola di magia.

Voglio essere un mago: i concorrenti

I grandi protagonisti del programma sono un gruppo di 12 ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, appassionati di magia che, aiutati da un gruppo di insegnati, impereranno trucchi di magia di vario genere. I dodici concorrenti sono divise in tre squadre, o meglio in tre casate (sulla falsariga di quanto avviene nella saga di Harry Potter): le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu.

I dodici concorrenti sono: Giorgio Andolfatto 16 anni di Torino, Giuseppe Capitolino 15 anni di Cleto, Matilde Carioli 14 anni di Bergamo, Christian Ceresera 18 anni di Brescia, Luca Funzione 18 anni di Sarzana, Pasquale Guercia 16 anni di Salerno, Marco Loffredo 17 anni di Napoli, Silvia Lollino 18 anni di Varese, Giulia Mangialomini 16 anni di Castelvetrano, Daniel Motta 17 anni di Villasanta, Giulia Serafin 17 anni di Treviso e Elettra Tercon 17 anni di Ferrara.

Voglio essere un mago: gli insegnanti

A vestire i panni del magister e presiedere il corpo docenti di Voglio essere un mago è Raul Cremona. Gli insegnati sono invece gli yuotuber Jack Nobile, Hyde e Sbard, oltre che gli ex concorrenti di Italia’s Got Talent Eleonora Di Cocco (illusionista) e Federico Soldati (mentalità). Il mago Silvan è invece il narratore del programma.

Voglio essere un mago quando va in onda?

Voglio essere un mago inizia martedì 21 settembre alle ore 21.20: a trasmettere il programma, come detto in precedenza, è Rai 2. In totale le puntate di questa prima edizione del reality sono sei.

