Ecco quali sono le location di Suicide Squad, il film con protagonista Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Se Suicide Squad ha avuto un grande successo, gran parte del merito è di Margot Robbie e della sua Harley Quinn. Di per sé il film, che ha comunque vinto il Premio Oscar per il Miglior Trucco, non merita di essere particolarmente ricordato: nonostante gli eroi siano i villain, la storia non riesce a risultare particolarmente avvincente e non è un caso che la pellicola diretta da David Ayer sia stata stroncata dalla critica. Vediamo però ora quali sono le location scelte e utilizzate per girare Suicide Squad.

Suicide Squad: le location del film

Il regista David Ayer ha battuto il primo ciak di Suicide Squad il 13 aprile del 2015 in Canada, per la precisione a Toronto nei Pinewood Studios. E’ proprio in questa città che si sono svolte le maggior parte delle riprese del film.

Margot Robbie

Tra le location di Toroto troviamo la stazione Midway City Train Terminal, il centro commerciale Eaton Centre e si può riconoscere facilmente anche il Bardi’s Streak House che si trova in York Street.

Oltre che a Toronto, Suicide Squad è stato girato in parte anche a Los Angeles, tra le location della città americana troviamo il ristorante Cicada (utilizzato come location anche per molti altri film).

Suicide Squad: il cast del film

Oltre alla già citata Margot Robbie, che veste i panni di Harley Quinn, nel cast di Suicide Squad troviamo poi Jared Leto nei panni di Joker (il personaggio ha ricevuto molte critiche per come è stato realizzato in questo film).

Completano il cast del film anche Will Smith, Joel Kinnaman, Viola Davs, Jai Curtney, Jay Hernandez, Adele Akinnuoye-Agbaje, Ben Affleck, Scott Wastowwod, Cara Delevingne, Adam Beach, Karen Fukuhara e Ike Barinholtz.