Sono tanti i capolavori del cinema per i quali Ennio Morricone ha composto le colonne sonore: ecco quali sono le migliori.

Ennio Morricone è stato uno dei compositori di colonne sonore per il cinema più bravo e famoso, le sue musiche hanno fatto la storia di Hollywood e non solo: non a caso nel 2007 ha ricevuto anche un Premio Oscar onorario. Nove anni dopo, nel 2016, di statuette dell’Academy ha ricevuta un’altra, questa volta per la Migliore Colonna Sonora grazie al film The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Ma i tanti premi vinti (non solo i due Oscar che abbiamo citato) non bastano a raccontare quanto ha dato alla musica e al cinema a livello internazionale: basti pensare che Ennio Morricone è stata una delle figure di spicca dell’Italia a livello mondiale. Un vero e proprio motivo di vanto per il nostro Paese. Come abbiamo detto e come è noto, il compositore è associato in particolare al mondo del cinema: vediamo allora quali sono tutte le migliori colonne sonore composte da Ennio Morricone.

Ennio Morricone: le colonne sonore migliori del compositore italiano

Il Buono, il Brutto e il Cattivo: quando si parla di Ennio Morricone viene subito in mente il western diretto da Sergio Leone con protagonista Clint Eastwood. Ma viene subito in mente anche The Ecstasy of Gold, una canzone che è diventata una pietra miliare del mondo del cinema. Se è vero che The Ecstasy of Gold è il brano più famoso della colonna sonora del film, è altrettanto vero che anche le altre musiche non sono affatto da meno.

The Hateful Eight: non si vince un Premio Oscar per la Migliore colonna sonora per semplice caso, se Ennio Morricone è stato premiato dall’Academy per le musiche di questo film di Quentin Tarantino è perché anche in questo caso Ennio Morricone ha fatto un vero e proprio capolavoro. I motivi che accompagnano la storia racconta aiutano a creare ancora di più l’atmosfera di tensione e a sottolineare i tanti colpi di scena del film.

Ennio Morricone

Per un pugno di dollari: torniamo ai spaghetti-western di Sergio Leone e troviamo un altro capolavoro tutto da ascoltare di Ennio Morricone. La melodia fischiettata che caratterizza il film è diventata un vero e proprio must. Ma questa non è l’unica melodia che vale la pena ascoltare e che ha contribuito al grande successo della pellicola e a quello della sua colonna sonora.

C’era una volta il West: restiamo in tema spaghetti-western con un altro dei tanti capolavori diretti da Sergio Leone e un altro capolavoro anche del maestro Ennio Morricone. In questo caso, parlando della colonna sonora del film, non si può non citare Main Theme. Se anche questo film ha avuto un così grande successo, parte del merito va dato proprio alla colonna sonora.

La leggenda del pianista sull’oceano: tra i registi con cui spesso Ennio Morricone c’è anche Giuseppe Tornatore. Sono tante le celebri colonne sonore che ha composto per le pellicole del regista siciliano, tra quello che meritano di essere certamente ricordate troviamo quelle de La leggenda del pianista sull’oceano.

Mission: basta dire Gabriel’s Oboe per immergersi immediatamente in una melodia indimenticabile. Per Mission Ennio Morricone non ha vinto l’Oscar ma la colonna sonora che ha curato resta comunque una delle sue più importanti opere. E probabilmente un Oscar anche in questo caso lo avrebbe meritato.

Malèna: abbiamo parlato in precedenza della collaborazione tra Ennio Morricone e Matteo Tornatore. Collaborazione che ha avuto uno dei suoi migliori risultati in questo film del 2000 con protagonista Monica Bellucci. Anche in questo caso per la colonna sonora è arrivata la candidatura all’Oscar.

I giorni del cielo: è un film del 1978 diretto da da Terrence Malick che meria certamente di essere visto al meno una volta. Ennio Morricone ha scritta l’intera colonna sonora del film fatta eccezione per due brani: Enderlin e Swamp Dance.

Bugsy: è un film del 1992 diretto da Barry Levinson che ha vinto due premi Oscar e ricevuto diverse altre candidature, tra cui appunto quella per la Migliore colonna sonora che è stata composta proprio dal maestro Ennio Morricone.

The Untouchables – Gli intoccabili: il film è un vero e proprio capolavoro diretto da Brian De Palma e può vantare anche un cast d’eccezione composto da Sean Connery, Kevin Costner, Andy Garcia e Robert De Niro. La colonna sonora di Ennio Morricone nel 1988 fu candidata al Premio Oscar e anche al Gonden Globe ma non vinse. Vinse per il Premio BAFTA.