Mare fuori ha avuto un enorme successo, se ti è piaciuta questa serie TV, ecco quali sono le altre da vedere assolutamente.

Tra le serie TV italiane che hanno avuto il maggiore successo negli ultimi anni c’è sicuramente Mare fuori. La fiction della Rai ha saputo conquistare un pubblico eterogeneo, generazioni diverse di spettatori e il successo è aumentato stagione dopo stagione. Ma quali sono le serie TV come Mare fuori da vedere assolutamente? La fiction con protagonisti i ragazzi dell’IPM anche a te è piaciuta molto, ecco i nostri consigli su quali serie TV vedere.

Serie TV come Mare fuori

Mental: per certi versi è la serie TV che più assomiglia a Mare fuori. Anche in questo caso, infatti, i protagonisti sono un grippo di adolescenti. Non si trovano però in carcere ma in una clinica per ragazzi con problemi psichiatrici. La serie TV è disponibile su RaiPlay ed è composta da una sola stagione di otto episodi. In ogni puntata vengono approfondite le storie dei vari protagonisti.

Prigione

Prison Break: questa serie TV è simile a Mare fuori per il fatto di essere ambientata all’interno di un carcere. Da Napoli ci trasferiamo però negli Stati Uniti: un contesto molto differente dove il protagonista escogita un incredibile piano per evadere. Può essere vista su Disney +.

Orange Is The New Black: anche questa serie TV, come Mare fuori, è ambientata all’interno di un carcere ma in questo caso si tratta di un carcere femminile. Le protagoniste sono un gruppo di detenute molto diverse di loro. Così come in Mare fuori, anche in Orange Is The New Black viene dato molto spazio alle storie personali delle protagoniste prima di essere arrestate. E’ disponibile su Netflix.

Vis a Vis – Il prezzo del riscatto: si tratta di una sorta di remake spagnolo di Orange Is The New Black. La storia è sempre ambientate all’intento di un carcere femminile. Anche questa serie TV è disponibile su Netflix.

