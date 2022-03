Lunetta Savino è la protagonista principale di Studio Battaglia: dal cast alla trama, tutto sulla fiction di Rai 1.

Dopo Noi, arriva su Rai 1 un’altra il remake di un’altra serie TV che ha avuto un grande successo: parliamo di Studio Battaglia, fiction che è l’adattamento italiana all’inglese The Split. Si tratta di un legal dramedy con protagoniste quattro donne, la madre e le sue tre figlie, tutte avvocate divorziste, le migliori di Milano (città dove è ambientata la serie TV). Il debutto di Studio Battaglia in prima serata su Rai 1 è in programma martedì 15 febbraio 2022: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa fiction.

Studio Battaglia: la trama della serie TV

La serie TV Studio Battaglia si concentra sulle dinamiche famigliari e lavorative delle componenti della famiglia Battaglia: Marina, la madre e fondatrice dello studio legale, le figlie Anna (che decide di lasciare lo studio per accettare un’importante offerta di lavoro arrivata da un altro studio), Nina e la più piccola Viola, che è prossima alle nozze.

LUNETTA SAVINO

Il padre, Giorgio, ha abbandonato la famiglia da 25 anni ma all’inizio della fiction lo vedremo tornare all’improvviso, sconvolgendo così la vita delle quattro donne. Nel corso dei vari episodi vedremo le protagoniste impegnate nel caso della separazione dei coniugi Parmegiani, oltre che in una serie di altri casi che cambieranno di puntata in puntata.

Studio Battaglia: il cast della serie TV

A vestire i panni della protagonista principale di Studio Battaglia, ovvero Marina, è un’attrice molto nota al pubblico di Rai 1: Lunetta Savino. Le tre figlie, Anna, Nina e Viola sono invece interpretate rispettivamente da Barbara Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Giorgio Marchesi, Thomas Trabacchi, Massimo Ghini, Carla Signoris, Giovanni Toscano e Michele Di Mauro.

