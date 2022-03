Giovedì 10 marzo torna Doc 2: ecco le anticipazioni della settima puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.

Doc 2 sta per arrivare alla conclusione: quella che va in onda giovedì 10 marzo su Rai 1, come sempre in prima serata a partire dalla ore 21.25 circa, è infatti la penultima puntata della fiction con protagonista Luca Argentero. Come sempre saranno due gli episodi trasmessi (tutti gli episodi, lo ricordiamo, si possono vedere anche sulla piattaforma streaming RaiPlay): il primo ha come titolo Così lontani, così vicini, il secondo invece Senza nome. Vediamo ora cosa dobbiamo aspettarci proprio da questi due episodi.

Doc 2: anticipazioni della puntata 7

Nel primo dei due episodi di Doc 2 in onda giovedì 10 marzo, quello che ha come titolo Così lontani, così vicini, vedremo arrivare in ospedale un ragazzo sordocieco con una difficile situazione clinica. Oltre che le difficoltà legate la caso di cui si devono occupare, i vari protagonisti dovranno affrontare anche una serie di vicissitudini personali che complicheranno i rapporti interni.

Angese e Giulia si ritrovano in preda alla gelosia reciproca, Gabriel invece mette in difficoltà Elisa con una proposta che la donna non si aspettava. Infine Riccardo scopre un segreto riguardante Andrea Fanti che lo porterà ad attraversare una crisi profonda.

Il secondo episodio in onda giovedì 10 marzo ha invece come titolo Senza nome. Andrea Fanti, il personaggio interpretato da Luca Argentero, sembra essere ormai finalmente a un passo dal diventare primario. Ma proprio quando i giochi sembrano essere fatti, una scoperta fatta da Cecilia potrebbe complicare le cose e creare qualche problema inaspettato.

Nel frattempo Giulia si trova a dover fare i conti i con il suo passato e soprattuto a dover confrontarsi con la madre dopo che il compagno di quest’ultima viene ricoverato in ospedale.

