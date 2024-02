Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo a Studio Battaglia 2: le anticipazioni sulla trama, il cast e la data di uscita.

Nel 2022 ha debuttato su Rai 1 Studio Battaglia, serie TV ispirata dall’inglese The Split. La storia ruota intorno alla famiglia Battaglia, composta dalla madre Marina, le figlie Anna, Nina e Viola, avvocatesse in uno dei principali studi legali di Milano. La prima stagione si era chiusa con Anna divisa tra l’amore per Massimo e quello per Alberto e con Giorgio (l’ex marito di Marina e padre delle tre figlie) colto da un infarto. Vediamo ora tutto quello che ci dobbiamo aspettare da Studio Battaglia 2.

Quando inizia Studio Battaglia 2? La data di uscita

La prima puntata della seconda stagione di Studio Battaglia a partire da martedì 26 marzo 2024. Le puntate andranno in onda sempre in prima serata al martedì sera, a partire dalle ore 21.25 circa.

LUNETTA SAVINO

Studio Battaglia 2: le anticipazioni della serie TV

Nel corso delle puntate di Studio Battaglia 2 vedremo Nina e Anna tornare a lavorare con la madre nello Studio Zander Battaglia. Anna, inoltre, sarà impegnata con un caso di separazione tra una famosa chef-influencer che ha un marito manipolatore, oltre a dover fare chiarezza sui propri sentimenti e ciò che prova per Massimo e per Alberto. Viola cercherà di emanciparsi dalla propria famiglia.

Studio Battaglia 2: il cast della serie TV

A vestire i panni della protagonista principale di Studio Battaglia 2, ovvero Marina, è un’attrice molto nota al pubblico di Rai 1, avendo recitato in molte altre fiction della Rai: Lunetta Savino. Barbara Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero sono le altre grandi protagoniste della serie TV e vestono invece rispettivamente i panni delle tre figlie: Anna, Nina e Viola.

Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Giorgio Marchesi, Thomas Trabacchi, Massimo Ghini, Carla Signoris, Giovanni Toscano e Michele Di Mauro.