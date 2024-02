Ecco quali sono i dieci film più attesi nelle sale cinematografiche del 2024: da Il Gladiatore 2 a Deadpool 3.

Il 2024 a livello cinematografico sarà un anno di grandi ritorni: sono tanti i sequel che arriveranno nel corso di questi mesi nelle sale italiane (ma non solo). Ma il 2024 non è certo esclusivamente l’anno dei sequel, sono previste anche tante altre novità e film che sono già stati molto acclamati dalla critica. Vediamo allora quali sono e quando escono i dieci film più attesi del 2024.

I 10 film più attesi del 2024

Povere creature!: il film negli Stati Uniti è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia del 2023 dove ha vinto il Leone d’Oro ma nei cinema italiani si può vedere dal 25 gennaio. Racconta la storia di Bella Baxter, una donna riportata in vita da uno scienziato che, senza freni inibitori, riscopre il mondo.

Emma Stone

Dune – Parte due: è nelle sale cinematografiche a partire dal 15 marzo ed è il secondo capitolo della saga fantascientifica di Denis Villeneuve.

Mickey 17: arriva nei cinema di tutta Itali a partire dal 29 marzo ed è l’adattamento del romanzo di Edward Ashton. Diretto da Bong Joon-ho ha per protagonista un clone mandato a colonizzare un pianeta remoto.

Challengers: diretto da Luca Guadagnino ha per protagonista Zendaya nei panni di una tennista di nome Tashi, la cui carriera è stata stroncata da un infortunio, che è al centro di un triangolo amoroso con il marito e un loro amico di lunga data.

Furiosa: è il quinto episodio della saga Mad Max e ha per protagonista la guerriera che abbiamo potuto conoscere in Mad Max: Fury Road. La protagonista non è più interpretata da Charlize Theron ma da Anya Taylor-Joy.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte due: arriva nelle sale il 28 giugno ed è il sequel del precedente film della saga con protagonista sempre Tom Cruise.

Deadpool 3: esce il 26 luglio ed è il terzo capitolo della saga con protagonista il supereroe della Marvel interpretato da Ryan Reynolds. Ma ci sarà anche Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

Beetlejuice 2: a proposito di ritorni non si può stare il sequel del film di Tim Burton, diretto sempre dallo stesso Burton, con Michael Keaton che torna nei panni di uno dei suoi personaggi più famosi.

Joker: Folie a Deux: esce il 4 ottobre ed è in assoluto uno dei film più attesi del 2024. Joaquin Phoenix torna a vestire i panni di Joker e stavolta è affiancato da Lady Gaga, che veste invece i panni di Harley Quinn.

Il Gladiatore 2: altro sequel molto atteso. Stavolta il protagonista non è Russel Crowe ma Paul Mescal. Visto il successo del precedente film anche per questo c’è una grande attesa.