Sul numero di “Chi” in edicola domani, Antonella Clerici chiarisce la sua posizione su alcuni temi del momento.

Antonella Clerici, la cui intervista apparirà nel prossimo numero di “Chi”, ha voluto ribadire la sua posizione circa l’ipotesi avanzata da Fiorello di vederla al prossimo Festival di Sanremo al fianco di Alessandro Cattelan. “Assolutamente, non ci penso – ha confessato – ho i miei programmi che vanno molto bene”. E a proposito di programmi, Antonella Clerici ha voluto commentare l’ultimo l’annuncio di Canale 5.

Le parole di Antonella Clerici

Mentre va in onda “The voice senior”, un onda su RaiUno, Canale 5 ha annunciato “Io canto senior“. “Spero che sia uno scherzo – ha commentato Antonella Clerici – perché sarebbe il colmo. Prima, ai tempi di Ti lascio una canzone, hanno fatto Io canto. Poi, dopo che ho fatto The voice kids, loro hanno ripreso con Io canto dopo anni”.

E ancora, “Se fanno i senior è uno scherzo. Spero, almeno, che i programmi vadano in onda in periodi diversi, altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico“.

Antonella Clerici

Gli altri temi dell’intervista

Oltre ad aver dichiarato di non voler prendere parte alla conduzione del prossimo Festival e aver commentato la nuova proposta di Canale 5, Antonella Clerici ha rotto il silenzio sull’abbandono di “È sempre mezzogiorno” da parte di Lorenzo Biagiarelli.

Per quanto riguarda la questione Ferragnez, invece ha dichiarato: “Ci sono di mezzo bambini, la famiglia, saranno loro a parlare, se vorranno“. “Per quanto riguarda la separazione – ha detto ancora la Clerici – ci sono di mezzo troppe cose, c’è stata anche una brutta malattia che ha colpito lui, non diamo giudizi“.

In conclusione ha fatto cenno a “Il Volo”, che secondo le ultime indiscrezioni starebbero vivendo un momento di crisi: “Secondo me sbaglierebbero a separarsi, la loro forza è quella di stare insieme”.

Ecco l’ultimo post su Instagram della conduttrice.