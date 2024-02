La prima stagione è arrivata al termine ma Gloria 2 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo della fiction.

Con la puntata in onda su Rai 1 martedì 27 febbraio 2024 giunge al termine la prima stagione di Gloria, la fiction diretta da Fausto Brizzi con protagonista Sabrina Ferilli nei panni di un’ex diva del cinema che spera che la propria stella torni a brillare. E come sempre quando una stagione di una serie TV giunge al termine, in molti si stanno ora domandando se Gloria 2 si farà oppure se la fiction Rai è arrivata al capolinea: vediamo allora tutto quello che sappiamo a riguardo.

Gloria 2 si farà?

Da parte della Rai non sono ancora giunte notizie ufficiali riguardo al futuro della serie TV ma la possibilità che Gloria 2 possa essere realizzata e possa arrivare sul piccolo schermo c’è.

Sabrina Ferilli

E’ stato il regista Fausto Brizzi a spiegare che la sua idea è sempre stata quella di continuare la storia e raccontarla in una nuova stagione. Considerati anche i buoni dati di ascolto fatti registrare dalle puntate della prima stagione, è quindi facile immaginare che Gloria 2 possa essere realizzata. Per avere la conferma ufficiale si attende, ovviamente, una quale comunicazione da parte della Rai a riguardo.

Gloria: il cast della fiction

A vestire i panni della protagonista della fiction, l’attrice Gloria Guidi, è Sabrina Ferilli. Il coprotagonista è Massimo Ghini, che interpreta invece il ruolo del manager dell’attrice, Manlio De Vitis. Emanuela Grimalda è invece Iole, l’assistente dell’ex star.

Nel cast di Gloria sono poi presenti anche Sergio Assisi, Martina Lampugnani, Luca Angeletti, Eugenio Franceschini, Fiorenza D’Antonio, David Sebasti, Giorgia Salari e Massimo De Lorenzo. A completare il cast principale di Gloria ci sono poi Paolo Conticini e Sergio Rubini, che vestano i panni di loro stessi.