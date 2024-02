Ecco quali sono le serie TV più attese su Netflix nel corso del 2024: tanti ritorni ma anche qualche novità.

Netflix è una delle piattaforme streaming di maggiore successo a livello mondiale e, mese dopo mese, offre sempre ai suoi abbonati numerosi nuovi contenuti. Per chi ama le serie TV, c’è solamente l’imbarazzo della scelta su quale scegliere di vedere. E per quanto riguarda il 2024, quali sono le serie TV da vedere? Vediamo ora quali sono le più attese del nuovo anno on tutte le date di uscita.

Le serie TV più attesa su Netflix nel 2024

Supersex: gli episodi di Supersex saranno disponibili su Netflix a partire dal 6 marzo. Per chi non lo sapesse si tratta della serie TV che racconta la storia dell’attore hard più famoso: Rocco Siffredi.

Bridgerton, stagione 3: le prime due stagioni sono state un vero e proprio fenomeno in grado di conquistare il pubblico (e anche gli spinoff hanno auto un successo). Ora c’è grande attesa per l’uscita della terza stagione: la prima parte sarà disponibile dal 16 maggio, la seconda dal 13 giugno.

Squid Game, stagione 2: anche in questo caso si tratta di un ritorno e anche in questo caso parliamo di una delle serie TV di maggiore successo a livello mondiale tra tutte quelle andate in onda sulla piattaforma streaming. La data di uscita non è però ancora stata comunicata.

Emily in Paris, stagione 4: altra serie molto apprezzata, in particolare dal pubblico femminile. La protagonista è Lily Collins. Si attende la data di uscita.

Vikings: Valhalla, stagione 3: è lo spnoff sequel della celebre Vikings. Nel 2024 arriva la terza stagione ma la data esatta non è ancora stata comunicata.

Elite, stagione 8: si tratta di una serie TV spagnola che inizialmente è stata trainata anche dal fatto che diversi suoi protagonisti sono gli attori di La casa di carta. Elite ha poi però saputo camminare con le proprie gambe e ora torna per l’ottava stagione. Non c’è ancora la data precisa.

Cobra Kai, stagione 6: è il sequel, in formato serie TV, della celebre saga cinematografica di Karate Kid. Forse anche per questo motivo ha avuto un così grande successo. Arriva nel 2024, ma la data di uscita non è ancora stata annunciata.