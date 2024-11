Stucky: ecco le location della fiction con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova

Ecco quali sono le location di Stucky, la fiction di Rai 2 con protagonisti Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova.

Su Rai 2, a partire da mercoledì 30 ottobre 2024, arriva una novità per quel che riguarda le fiction: Stucky, fiction diretta da Valerio Attanasio che è ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas e che hanno per protagonista l’ispettore della polizia di origine italo-persiane, Stucky. È un uomo sornione e flemmatico, ma abile a risolvere i vari casi che si trova a dover risolvere. Vediamo ora quali sono le location di Stucky.

Stucky: le location della serie TV

I vari episodi di Stucky sono ambientati a Treviso: è nella cittadina veneta che il protagonista interpretato si muove per cerare di risolvere i vari casi. Proprio a Treviso sono state girate mosce scene, in particolare nel centro storico della città. Tra le location principali c’è la Galleria Manin, che si può vedere in varie inquadratura. E poi anche la centralissima Piazza dei Signori e il Palazzo del Trecento. Nel centro di Treviso si trova anche la trattoria che l’ispettore è solito frequentare.

Barbora Bobulova

Oltre che a Treviso la serie TV Stucky è stata girata anche a Roma: in questo caso non per le scene degli esterni ma per quelle degli interni, che sono state girate (come sovente accade) in alcuni teatri di posa.

Stucky: il cast della serie TV

A vestire i panni del protagonista della fiction, Stucky, è Giuseppe Battiston. Al fianco dell’attore troviamo poi anche un volto noto femminile del cinema e delle fiction italiane: Barbora Bobulova, che veste i panni del medico legale, Marina. A completare il cast di Stucky ci sono anche Diego Ribon, Alessio Praticò, Gara Masciale, Thomas Trabacchi, Marina Rocco, Antonio Scarpa, Stefano Dionisi, Roberto Citran, Denis Fasolo, Astrid Casali, Elena Lander, Federica Fracassi e Paola Sambo.