Grande Fratello 2024, le anticipazioni della puntata di martedì 19 novembre

Ecco quello che accadrà nella puntata che andrà in onda martedì 19 novembre 2024 del Grande Fratello: le anticipazioni.

Il Grande Fratello 2024, con la puntata andata in onda il 12 novembre, ha debuttato al martedì sera, dopo aver lasciato la prima serata del lunedì a La Talpa per non dover fare i conti con la concorrenza di L’amica geniale su Rai 1. L’emozione più grande l’ha regalata Enzo Paolo Turchi, che ha abbandonato definitivamente la casa per stare vicino alla propria famiglia. Per il resto non si sono registrate grande novità, anche perché nella puntata di ieri non era prevista alcune eliminazione. Chissà se qualche emozione arriverà invece dalla puntata in onda settimana prossima: vediamo allora che cosa succederà martedì 19 novembre al Grande Fratello 2024.

Grande Fratello 2024: le anticipazioni di martedì 19 novembre

Chi si aspetta un’eliminazione nel corso della prossima puntata del Grande Fratello 2024 rimarrà deluso. Le nomination della puntata di martedì 12 novembre non servano infatti a decidere chi eliminare ma a scegliere il preferito del pubblico che sarà esente poi dalla prossime nomination. Per vedere una nuova eliminazione bisognerà quindi aspettare la prossima puntata, a meno che non ci sia qualche altro che decide di abbandonare il programma in maniera del tutto autonoma come ha fatto nel corso dell’ultima puntata Enzo Paolo Turchi.

Alfonso Signorini

Chi sono i quattro nominati? Amanda, Federica, Lorenzo e Luca. Nella prossima puntate poi vedremo come proseguiranno le love story (o presunte tali) che stanno nascendo all’intento della casa e che in alcuni casi (leggasi quella tra Lorenzo e Shaila) stanno facendo molto discutere sia il pubblico di casa che gli altri concorrenti all’interno della casa.

Nel corso della puntata non mancheranno poi gli ospiti che saranno presenti in studio e in qualche caso potrebbero entrare momentaneamente nella casa per salutare i concorrenti.