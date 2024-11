Dopo aver ucciso la compagna, strangolandola, l’uomo fa una confessione scioccante alla polizia: cosa ha rivelato.

Tara Kershaw è stata uccisa da Adam Barnard poche ore dopo che la polizia lo aveva rilasciato, allertata da una chiamata per violenza domestica. La donna, infatti, era stata picchiata dal compagno. Dopo l’omicidio, l’uomo ha fatto una agghiacciante confessione.

Strangola la compagna e poi fa una confessione scioccante alla polizia

Adam Barnard, 41 anni, di Great Yarmouth, Norfolk, è stato condannato per l’omicidio della sua compagna Tara Kershaw. È stato condannato alla Norwich Crown Court all’ergastolo con un minimo di 19 anni di carcere dopo essere stato dichiarato colpevole.

Durante il processo, la giuria ha sentito Tara telefonare alla polizia, alla quale aveva riferito che Barnard l’aveva colpita sul labbro.

Scritta murder su vetro

Gli ufficiali sono arrivati ​​a casa e Barnard è stato arrestato con l’accusa di aggressione prima di essere portato al Great Yarmouth Investigation Centre, per poi essere rilasciato lo stesso giorno senza che venissero prese ulteriori misure.

Il giorno seguente la polizia e il personale dell’Independent Domestic Violence Advisor hanno chiamato Tara sul cellulare, per ben tre volte, per sapere come stava, ma non hanno ricevuto risposta.

L’uomo, poco dopo, si è diretto alla polizia e ad un agente ha rivelato: “Penso di aver ucciso la mia compagna“.

Il ritrovamento di Tara

Il corpo di Tara è stato trovato sotto una coperta sul pavimento di una stanza in cui viveva, in una guest house in Princess Road. Un esame post-mortem ha permesso di capire che la donna era morta a causa della compressione al collo.

Barnard è stato arrestato e accusato di omicidio e messo in custodia cautelare. Inizialmente, l’uomo ha affermato che Tara lo aveva aggredito con una lampada mentre dormiva.

Ha detto agli ufficiali di essersi “girato istintivamente e di aver immobilizzato Tara dopo averla allontanata“, e di essere aver provato dolore e shock. A quel punto, poi, l’avrebbe tenuta ferma per il collo.

Barnard ha detto di non sapere per quanto tempo ha tenuto ferma Tara: secondo quanto ha dichiarato l’uomo, lo stesso avrebbe cercato di rianimarla, per poi uscire di casa, spaventato.