Un uomo è stato arrestato in relazione alla morte di una bimba di due anni: la scoperta scioccante effettuata dalla polizia.

Ricky Larkin è stato arrestato e accusato di omicidio dopo che la piccola Je’Loni Smith, di due anni, è stata trovata priva di sensi in una proprietà a Gary, in Indiana. La piccola, poco dopo, è deceduta.

Bimba di due anni muore, uomo incolpa il karma: la scoperta della polizia

Un uomo è stato arrestato in relazione alla tragica morte della piccola Je’Loni Smith di due anni. Ricky Larkin, dell’Indiana, è stato arrestato e accusato di omicidio.

Cadavere di un bambino

Secondo la polizia, la scoperta del bambino è avvenuta quando – grazie ad una chiamata – i vigili del fuoco del dipartimento di Gary, ha convocato gli ufficiali nel isolato 300 di Arthur Street, circa 160 miglia a nord-ovest di Indianapolis.

Lì hanno trovato una bambina priva di sensi, che non respirava.

Il dettaglio che ha incastrato l’assassino

La polizia – in seguito – ha espresso i propri sospetti e i propri dubbi sul racconto fornito da Larkin, nel momento in cui ha perquisito la casa di quest’ultimo.

Dall’analisi dell’appartamento, infatti, è emersa una mazza di metallo “posizionata in modo ben visibile” vicino al letto della bambina.

Si è scoperto, in seguito, che Larkin non era il padre della bambina, ma era responsabile della cura della piccola, in quanto la madre di quest’ultima era in ospedale a seguito di un’overdose di droga.

La madre del ragazzo ha ammesso di aver avuto dei dubbi a lasciare la piccola alle cure di Larkin, in quanto aveva precedenti di violenza e uso di droga.

E, infatti, i suoi dubbi, col senno di poi, erano fondati: l’uomo non è riuscito a trattenere la sua rabbia nemmeno al cospetto di una bambina innocente, che aveva solamente bisogno di affetto ed attenzioni.