Ubriaca, aggredisce sorella e nipote: il motivo scatenante

In stato di forte ubriachezza, la donna ha aggredito sia la sorella che la nipote, provocando loro diverse ferite. La vicenda.

Deborah Jeffs, 52 anni, ha aggredito Donna Rumsey e sua figlia Faye dopo essersi lasciata con il suo compagno.

Quest’ultima, madre di due figli, ha picchiato la sorella con una sedia da cucina e poi ha infilzato le unghie in faccia alla nipote quando ha cercato di intervenire per proteggere la madre.

Ha colpito spietatamente Faye in bocca, le ha spaccato il labbro e le ha detto che la sua famiglia “la odiava” e che il suo fidanzato “non la amava“. Jeffs, che gestisce un’attività di dog-sitting, aveva bevuto molto dopo aver rotto con il suo compagno.

In una dichiarazione letta in tribunale, Rumsey ha affermato: “A causa degli abusi fisici che ho ricevuto da Debbie, la mia mobilità è stata compromessa, perché la mia schiena mi fa male sempre e ho subito stress psicologico“,

La delusione della nipote

Faye, nel frattempo, ha dichiarato che “Debbie era una persona che ammiravo. Una persona a cui tenevo, una persona di cui mi fidavo“.

Presso la corte di Warrington Magistrates, Jeffs, di Little Neston, Cheshire, si è dichiarata colpevole di due aggressioni.

Le è stato vietato di contattare la sorella e sua figlia per 12 mesi in base a un ordine restrittivo. È stata anche condannata a un ordine comunitario di 12 mesi con l’obbligo di completare 70 ore di lavoro non retribuito, 20 giorni di attività riabilitativa e indossare un cartellino di astinenza dall’alcol per 80 giorni.

Le è stato ordinato di pagare £199 di spese e £ 250 di risarcimento alla sorella.