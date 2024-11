Quando gli agenti di polizia le controllano il bagagliaio dell’auto, la donna fa una confessione agghiacciante: la rivelazione.

Leanne Reilly, 44 anni, è stata fermata dagli agenti di polizia del Dyfed-Powys mentre era in viaggio verso Swansea i quali hanno perquisito il bagagliaio della sua auto: ecco cosa hanno ritrovato.

Polizia perquisisce bagagliaio dell’auto di una donna: cosa ritrova

Una donna, la cui auto è stata fermata e perquisita dalla polizia, ha dichiarato: “È tutta colpa mia“ quando hanno trovato dell’eroina all’interno del veicolo.

Gli ufficiali della polizia di Dyfed-Powys hanno fermato Leanne Reilly mentre era in viaggio da Liverpool a Swansea con la sorella Emma.

All’interno del bagagliaio dell’auto della donna, dunque, gli agenti hanno ritrovato un blocco da mezzo chilo di eroina compressa che era eroina pura al 25% mescolata con paracetamolo e caffeina con un valore di mercato fino a £ 62.500, secondo le analisi effettuate in un secondo momento.

Agenti della polizia inglese

Reilly ha detto agli ufficiali che sua sorella non sapeva nulla di cosa ci fosse nella valigia. La donna si occupava anche della sorella e aveva avuto una battuta d’arresto, dal punto di vista economico, in periodo pandemico, quando il bar in cui lavorava chiuse cessò la propria attività.

Quanto le avrebbe fruttato la droga

Reilly ha spiegato che le avrebbero dovuto pagare 800 sterline per consegnare il pacco a una persona a Swansea e che, sebbene non sapesse esattamente cosa contenesse il pacco, sapeva che si trattava di una droga, anche se non sapeva di quale tipo.

Ha aggiunto di essersi resa conto di aver commesso un “enorme, stupido errore“, scegliendo di diventare un corriere della droga.

Ad ogni modo, il giudice che si è occupato del caso, ha deciso che la donna dovrà scontare una pena detentiva di 28 mesi.