La seconda stagione è giunta al termine, ma Storia di una famiglia perbene 3 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo.

La seconda stagione di Storia di una famiglia perbene è giunta al termine: la puntata in onda venerdì 1 novembre 2024 è infatti l’ultima di questo secondo capitolo della fiction di Canale 5. Ma Storia di una famiglia perbene 3 si farà? È la domanda che si stanno ponendo tutti coloro che hanno seguito le due stagioni della serie TV. Vediamo allora tutto quello che sappiamo a riguardo del futuro della fiction.

Storia di una famiglia perbene 3 si farà?

Al momento non ci sono notizie ufficiali riguardo al futuro della serie TV e non è quindi noto se Storia di una famiglia perbene 3 si farà oppure no. Al momento una terza stagione non è prevista ma i fan della fiction possono ancora nutrire un po’ fiducia per il futuro: anche le puntate della seconda stagione, così come era capitato con quelle della prima, hanno fatto registrare degli ottimi dati di ascolto, motivo per cui è probabile che la fiction possa continuare.

Simona Cavallari

Bisogna però attendere comunicazioni a riguardo da parte di qualche protagonista o da parte della stessa Mediaset per sapere con certezza se Storia di una famiglia perbene 3 si farà oppure no.

Storia di una famiglia perbene 3 quando inizia?

Non essendoci al momento certezze riguardo al futuro di Storia di una famiglia perbene, non c’è una data di uscita per la terza stagione. Tra la prima (andata in onda su Canale 5 nel 2021) e la seconda (che è invece andata in onda nel 2024) sono trascorsi tre anni.

Nel caso in cui Storia di una famiglia perbene 3 dovesse farsi non è però detto che debbano passare altri tre anni prima di rivedere Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e gli altri protagonisti. Di certo però la fiction non tornerebbe prima del 2026.