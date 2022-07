Sarà anche estate ma gli stivali rubano la scena e Balenciaga coglie l’occasione per mostrarci un modello da desiderare adesso ed oltre

Nel corso di un di quelle che viene definita l’estate più calda di sempre, trovano spazio tra le tendenze gli stivali. A testimoniarlo le influencer ma anche le collezioni estive, dove gli stivali in camoscio o pelle, anfibi ad altezza coscia o caviglia completano look dal summer mood in chiave wilde. In realtà a darci qualche anteprima a riguardo fu Balenciaga, che in occasione della sfilata primavera/estate 2022 – quella in crossover con i Simpson per intenderci – presentò i suoi stivali ispirati alla sua borsa che è già un cult, Le Cagole.

Stivali Le Cagole Balenciaga: il modello fluo è il leit motivo dell’estate delle influenzare

Ben sappiamo che Balenciaga aggiorna il suo profilo Instagram rispettando la temporalità dei suoi eventi ed esattamente come i messaggi a tempo in voga sui social, non è possibile scorrere il suo feed e ritrovare i look proposti alla sfilata o foto che presentino le tendenze e gli statement look del brand per poterli scrutare con attenzione.

Ma per fortuna ci pensano le influencer e le addette ai lavori a ricordarci gli accessori e i capi cult della stagione: Francesca Ragazzi, Head of content di Vogue Italia, Eugénie Trochu, Head of content di Vogue France, sono tra le prime ad indossare gli stivali Le Cagole rispettivamente in versione verde fluo e bianchi. E poi naturalmente non poteva mancare Chiara Ferragni, che sceglie un modello rosa fluo per dare un tocco pop ad un look glam rock, con t-shirt Balenciaga che riecheggia le maglie stampate dei gruppi metal anni ’90.

Quanto costano le scarpe Le Cagole di Balenciaga e come abbinarle

Gli stivali Le Cagole si presentano come degli stivali seconda pelle, a punta e con un tacco a spillo di media altezza. Ispirati all’omonima borsa ricoperta di borchie, lacci, nappe e fibbie, gli stessi dettagli vengono riproposti su questo modello che slancia la silhouette allungando la gamba.

Un modello decisamente nuovo e accattivante che quasi certamente troveremo anche negli stivali cult del prossimo inverno, riproposto anche dai colossi del fashion retail ad un prezzo sicuramente più accessibile. Gli stivali Le Cagole infatti hanno un prezzo di 1690 euro.

E se volete già qualche idea su come abbinarli, minidress e minigonne sembrano essere i capi più gettonati, ma il segreto in realtà è sperimentare: in autunno sarebbe perfetto il look proposto proprio dalla sfilata di Balenciaga, che accostava Le Cagole ad un look felpa e cappotto dall’allure grunge.

