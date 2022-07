Tra le fragranze icona Green Tea di Elizabeth Arden è una promessa d’estate dal 1999, da regalare o regalarsi

L’estate sa di profumi più delicati, come quelli delle lenzuola fresche o del bucato appena steso, ma anche di quelli più decisi e freschi, quegli stessi iconici che Elizabeth Arden ha mixato dal 1999 in una fragranza iconica che prende il nome di Green Tea. Non fatevi ingannare però dal nome, perché il tè verde che l’Arden ci propone di indossare a tutti quegli ingredienti che in estate ritroviamo nel cibo e nelle nostre bevande preferite. Una fragranza da regalarsi e da regalare che non conosce tempo, se non il ritmo dell’estate.

Green Tea di Elizabeth Arden: una fragranza agrumata leggera e iconica

Rivitalizzare il corpo, stimolare i sensi e ravvivare lo spirito: queste le tre essenze che caratterizzano l’Eau De Toilette di Elizabeth Arden, una fragranza leggera in cui limone, buccia d’arancia, menta, bergamotto e tè verde si mescolano dando vita ad un’essenza iconica. Tra i profumi più amati dalle vostre mamme e nonne potreste scoprire proprio la famosa boccetta verde che da Maggio a Settembre di anno in anno, rientra tra i profumi più desiderati e ricercati.

Perché quest’essenza piace così tanto e resiste al tempo? La risposta è sempre lì, nella sua semplicità ben rappresentata anche dal packaging: una boccetta verde con inciso una foglia e una scritta, un’estetica che suggerisce qualcosa di antico e prezioso. Ecco perché questa boccetta colorata di verde può essere il regalo perfetto per mamme, nonne e zie ma anche per l’amica appassionata di vintage che ama fare un tuffo nei must have icona del passato. Una fragranza che non si limita solo coccolare la nostra pelle ma anche tonificarla grazie ai suoi ingredienti energizzanti.

Nectarine, Sakura, Pear, Lychee Lime Blossom: le nuove essenze dell’iconica fragranza al tè verde

Proprio per la grande richiesta e il grande amore del pubblico per questa fragranza, Elizabeth Arden ha proposto per il suo iconico Green Tea delle nuove essenze, dalle profanazioni fresche, floreali e fruttate: si tratta di Nectarine all’essenza di pesca nettarina, Pear al fiore di pero, Sakura all’essenza di fiori di pesco e l’ultima appena uscita Lychee Lime che mixa lichene e lime messicano. Il prezzo di ciascuna delle essenze di 15,90 euro.

Per chi ama la classica fragranza ma è curioso di provare anche le altre essenze, la collezione Green Tea comprende anche spray, lozioni e creme corpo: può essere un’ottima soluzione per provare e scoprire più fragranze della stessa linea o per realizzare un’idea regalo beauty care dalle summer vibes.

Riproduzione riservata © 2022 - DG