Una serie di creazioni ad edizione limitata e prodotti da personalizzare: la boutique a misura di Balenciaga

La meravigliosa e sostenibile sfilata autunno/inverno Haute Couture 2022-2023 di Balenciaga presentata a Parigi da guest star in passerella – da Nicole Kidman a Naomi Campbell – per la maison ha avuto un significato doppiamente importante, perché presentata a ridosso della riapertura della storica boutique di Parigi, chiusa nel 1968 quattro anni prima che Cristòbal Balenciaga ci lasciasse. Questo significa che se avete in programma di andare a Parigi, non potete lasciarvi sfuggire l’occasione di immergervi in questa boutique storica e moderna allo stesso tempo.

La boutique di Balenciaga riapre a Parigi: nella sede storica un’experience contemporanea

La sede parigina della boutique Balenciaga conserva un significato storico fondamentale per la maison: si tratta infatti del primo store aperto dallo stilista dopo che lo scoppio della guerra civile spagnola lo costrinse a chiudere le boutique spagnole, nel 1937. A Parigi presentò la sua prima collezione di gusto rinascimentale e apri senz’altro un nuovo capitolo della sua storia, che allo stesso modo si inaugura oggi per la maison alla luce del presente.

La boutique è stata riaperta in pieno stile Balenciaga naturalmente, offrendo alla sua clientela un’esperienza esclusiva e speciale: un salone di due piani dove vengono proposte creazioni di abbigliamento uniche e limitate, accessori preziosi e da personalizzare.

Numerosi saranno anche gli allestimenti che caratterizzeranno una boutique che nasce per cambiare costantemente e stupire: “Il concept di questo store è una porta verso la couture, che rimane un universo molto chiuso, specialmente per le giovani generazioni. In questo nuovo negozio i prodotti, i servizi made to measure e l’eccellenza retail sono una reinvenzione dell’esperienza dei clienti di Balenciaga. È emozionante presentare un tale livello di artigianato, creatività e savoir faire made in France nel nostro indirizzo storico”, ha spiegato Cédric Charbit, Ceo della maison.

Dove si trova la boutique di Balenciaga a Parigi

Per le vie dello shopping parigino quindi il Balenciaga Couture Store diventa una tappa obbligata, dove restare incantati e farsi stupire da un mix di creazioni artigianali e tecnologiche, un luogo dove lasciarsi ispirare ed immergersi nell’estetica e il concept Balenciaga nutrito da Demna Gvasalia. All’interno infatti sarà sempre possibile ammirare capi d’abbigliamento e accessori d’alta manifattura esclusivi.

La boutique è in un punto centrale della famosa vie en rose, la strada che porta agli Champs-Élysées e non troppo lontana dalla Tour Eiffel, al numero 10 di Avenue George V.: impossibile quindi non inserirla nel vostro itinerario di viaggio francese.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG